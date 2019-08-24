Заходи у Тернополі до Дня Незалежності України 24 серпня

|№ п/п
|Назва заходу
|
Час проведення
|Місце проведення
|1.
|«Дзвони, що об’єднують країну». Панахида та покладання квітів до могил воїнів АТО
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09.30 год.
|Микулинецьке кладовище
|2.
|Презентації міст та підписання Угоди між м. Тернополем та м. Вільянді
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10.30 год.
|Український дім
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3
|«Пікнік у Тернополі». Гастрономічний фестиваль
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Протягом дня
|Парк ім. Т.Шевченка
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4.
|Світовий чемпіонат з водномоторного спорту
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Протягом дня
|Тернопільський став
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5.
|Відкритий міжнародний тенісний турнір, присвячений дню міста Тернополя
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Протягом дня
|Парк «Топільче» (корти «Central Park»
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6.
|Відкриття виставки
фото та художніх робіт пленеру ТТГ «Поступ»
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12.00год.
|Український дім
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7.
|Кубок України з універсального бою
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13.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка. Літня естрада
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8.
|Показові спортивні виступи клубів та секцій м. Тернополя
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12.00 год.
|Театральний майдан
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9.
|Мистецький батл серед мистецьких закладів міста (музична школа №1 ім. В. Барвінського )
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14.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
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10.
|Виступ вуличного театру м. Хмельницького
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17.00 год.
|Вул. Гетьмана Сагайдачного
|
11
|Святковий концерт до 28-ї річниці Незалежності України: «Perfect вoys», Володимир Трач, «Лайф – шоу» та гурт «Без обмежень»
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18.00 год.
|Набережна Тернопільського ставу
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12.
|Молодіжна вечірка «Open air» за участю кращих діджеїв України
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21.00 год.
|Парк ім. Т. Шевченка
(о.Чайка)