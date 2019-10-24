ЦЕЙ ГІМН СПІВАЄ НАША УКРАЇНСЬКА ДУША

ДНЯМИ В ШМАНЬКІВЦЯХ ЧОРТКІВСЬКОГО РАЙОНУ ВІДБУВСЯ ОБЛАСНИЙ ФЕСТИВАЛЬ УКРАЇНСЬКОЇ ПАТРІОТИЧНО Ї ПІСНІ «ЧЕРВОНА КАЛИНА». Заснували його 1991 року і присвятили Степанові Чарнецькому, Дню Українського козацтва, Дню створення УПА, а також святу Покрови Пресвятої Богородиці. Розпочався фестиваль духовним хоралом біля пам’ятника Степанові Чарнецькому. Нагадаю, що цей письменник, перекладач, журналіст, актор, режисер, громадський діяч народився 21 січня 1881 року у Шманьківцях, помер 2 жовтня 1944-го у Львові. Він — автор патріотичного гімну українських січових стрільців «Червона калина» («Ой, у лузі червона калина похилилася…») «Степан Чарнецький — наш батько. Коли батько покладе добрий початок, то діти продовжують його починання. У цьому гімні покладений добрий початок і високодуховні слова. Він лунає з наших уст, а співають цей гімн наше серце та душа. Нині ми бачимо тут багато діточок і то дуже добре — ці слова ростуть у їхніх душах. І в душах тих, хто щороку приїжджає на фестиваль», — мовив священик шманьківської церкви Святих великомучеників і безсрібників Косми і Даміана Володимир Лижечко. На зібранні згадали тих, котрі загинули за незалежність України від давніх до сучасних часів, звучали патріотичні пісні. Відтак маршем учасники фестивалю рушили до сцени. Як розповіла начальниця відділу культури, туризму, національностей та релігій Чортківської районної держадміністрації Галина Чайківська, цьогоріч на свято зібралися близько 350 учасників. Усі — високопрофесійні та неординарні. Рік у рік на фестиваль приїжджають вихованці Теребовлянського коледжу культури та мистецтва, Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського, колективи районних, зокрема Гусятинського, Бучацького, Чортківського, сільських будинків культури. Серед особливих учасників цього року — колектив «Жартівники» із Донецької області, знані квартет «Акорд» і фолькгурт «Кавалєрка», Степан Гіга. Учасниці народного самодіяльного фольклорного ансамблю «Жартівники» із Павлівки Мар’їнського району Донецької області не вперше на Тернопільщині, а ось фестиваль «Червона калина» для них у новинку. Кажуть, радо відгукнулися на запрошення взяти в ньому участь, бо знають, що в нашому краї вітають особливо гостинно. «Жартівники» люблять виступати й приносити радість слухачам, тому вибрали зі свого репертуару найкращі жартівливі та патріотичні пісні. Від першого фестивалю у ньому бере участь хор «Галичина» Чортківської районної лікарні. Його очільник Іван Кікис розповідає, що на цю «Червону калину» його підопічні привезли патріотичні пісні. На думку мого співрозмовника, такі фестивалі — важлива складова національно свідомого виховання, їхнє значення особливо велике тепер, коли боремося із кремлівською пропагандою, а тому слід підвищувати патріотичну свідомість українців. Треба, аби таких фестивалів відбувалось якнайбільше, переконаний Іван Кікис. Директор Чортківського гуманітарно-педагогічного коледжу ім. О. Барвінського Роман Пахолок вважає, що людей, котрих зібрав фестиваль української патріотичної пісні, об’єднала потужна патріотична енергія автора гімну «Червона калина» Степана Чарнецького. Вихованці цього коледжу щороку беруть участь у фестивалі. Цього разу їх теж багато — понад сто. Серед них — Христина Величенко, учасниця духового оркестру. Каже, для фестивалю підготували різні композиції. Вона радо бере участь у заході, бо це нагода представити свою творчість і дізнатися про досягнення колег. Раді фестивалю і шманьківчани. Щороку приходять на святкування, пам’ятають про свого видатного односельця. У школі не втомлюються розповідати про його життя і творчість. На святі учні початкових класів взяли участь в урочистій ході, а старших — підготували пісенну композицію. Інна ВІКОНСЬКА. На фото авторки: учасниці колективу «Жартівники».