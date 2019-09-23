Декларантам уже повернули 9,4 мільйона

Аби скористатися своїм правом на податкову знижку 4709 мешканців Тернопільської області з початку цього року подали до податкових органів декларації про майновий стан. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Вони задекларували 62 мільйони гривень витрат. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів зросла на 293 особи, а сума витрат збільшилася на 12 мільйонів гривень.

Більшість краян (4089 осіб чи 87 відсотків) подали декларації для отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання. Про сплату страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя заявили 542 декларанти. Сплата відсотків за іпотечними кредитами стала підставою для податкової знижки 44 мешканців області. Понесені витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей та витрати у зв’язку з переобладнанням транспортних засобів дали право на податкову знижку відповідно 19-ти та вісьмом декларантам. Ще четверо осіб задекларували витрати на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла.

Після перерахунків цим громадянам нарахували до повернення 10,7 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Трохи більше 88 відсотків (9,4 мільйона гривень) визначеної до відшкодування суми вже повернули декларантам.

Деклараційна кампанія триває з першого січня по перше травня звітного року. Проте громадяни, які бажають скористатися своїм правом на податкову знижку, можуть подати декларацію впродовж року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області