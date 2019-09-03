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Куди звертатися переселенцям?

03.09.201903.09.2019Автор Богдан Дікальчук
Куди звертатися переселенцям?

До уваги осіб, що прагнуть скористатися правом на податкову знижку, зокрема, переселенців із тимчасово окупованої території. Роз’яснення для них від головного управління ДПС у Тернопільській області.

Якщо платник податків — внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то і декларацію про майновий стан і доходи він подає до цього контролюючого органу.

Однак, якщо такі дії не здійснено, то декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.

Скористатися податковою знижкою можна до 31 грудня наступного за звітним податкового року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області