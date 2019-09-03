Куди звертатися переселенцям?

До уваги осіб, що прагнуть скористатися правом на податкову знижку, зокрема, переселенців із тимчасово окупованої території. Роз’яснення для них від головного управління ДПС у Тернопільській області.

Якщо платник податків — внутрішньо переміщена особа подав до контролюючого органу за місцем фактичного проживання/перебування заяву про внесення змін до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків за формою №5ДР та пред’явив при цьому довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи, то і декларацію про майновий стан і доходи він подає до цього контролюючого органу.

Однак, якщо такі дії не здійснено, то декларація подається платником податку за адресою (місцезнаходженням) контролюючого органу, який переміщено з тимчасово окупованої території.

Скористатися податковою знижкою можна до 31 грудня наступного за звітним податкового року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області