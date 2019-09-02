Економіка, Новини, Тернопіль

Понад дев’ять мільйонів уже повернули

02.09.201902.09.2019Автор Богдан Дікальчук
Понад дев’ять мільйонів уже повернули

Станом на початок серпня цього року 4607 мешканців Тернопільської області задекларували 61 мільйон гривень витрат задля отримання податкової знижки. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів збільшилася на 350 осіб, а сума витрат зросла на 13 мільйонів гривень.

Із них 4008 громадян (87 відсотків) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, 521 особа (11 відсотків) — у зв’язку зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, 44 — у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами. Ще 19 осіб заявили про витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, вісім — про витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів тощо.

Після перерахунків декларантам нарахували до повернення 10,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 9,2 мільйона або 88 відсотків уже повернули.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області