Понад дев’ять мільйонів уже повернули

Станом на початок серпня цього року 4607 мешканців Тернопільської області задекларували 61 мільйон гривень витрат задля отримання податкової знижки. Порівняно з аналогічним торішнім періодом кількість декларантів збільшилася на 350 осіб, а сума витрат зросла на 13 мільйонів гривень.

Із них 4008 громадян (87 відсотків) подали декларації на отримання податкової знижки в зв’язку з понесеними витратами на навчання, 521 особа (11 відсотків) — у зв’язку зі сплатою страхових внесків за договорами довгострокового страхування життя, 44 — у зв’язку зі сплатою відсотків за іпотечними кредитами. Ще 19 осіб заявили про витрати на оплату допоміжних репродуктивних технологій та усиновлення дітей, вісім — про витрати в зв’язку з переобладнанням транспортних засобів тощо.

Після перерахунків декларантам нарахували до повернення 10,5 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб, з яких 9,2 мільйона або 88 відсотків уже повернули.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області