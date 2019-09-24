«Шахтар» і всі решта

Більше року — з 11 серпня 2018-го — футболісти донецького «Шахтаря» не знають гіркоти поразок в Українській прем’єр-лізі. А виїзна перемога минулої неділі над чернігівською «Десною» (1:0) стала для гірників десятою підряд у чемпіонатах.

Тож решта колективів — хочеш не хочеш — ведуть боротьбу хіба за два інші комплекти нагород або ж вирішують локальні завдання. Також минулої неділі київські динамівці, скажімо, нарешті порадували своїх прихильників виграшем на вітчизняній арені. Після доволі натужного успіху в стартовому поєдинку групового турніру Ліги Європи над шведським «Мальме» (1:0) підопічні Олексія Михайличенка влаштували феєрверк із голів у Полтаві, де «Ворскла» поступилася їм із хокейним рахунком 0:5.

Варто відзначити і першу в сезоні перемогу донецького «Олімпіка», який домігся успіху у виїзному матчі із сусідом по турнірній таблиці, «Львовом» — 1:0. Розпочався ж восьмий тур протистоянням «Дніпра-1» із львівськими «Карпатами», яке завершилося на користь господарів — 2:0. Луганська «Зоря» не змогла здолати «Маріуполь» (0:0), миром розійшлися і «Колос» із Ковалівки та «Олександрія» — 1:1.

У середу, 25 вересня, «Маріуполь» і «Динамо» зіграють пропущений матч четвертого туру. А поєдинки дев’ятого заплановані на 27—29 вересня.

На фото: автор переможного голу у ворота «Десни», натуралізований українець МАРЛОС.

Фото з вільних джерел