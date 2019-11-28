Перед черговими матчами групових турнірів Ліги чемпіонів і Ліги Європи трійка українських команд, яка бере в них участь, розім’ялася під час календарних зустрічей вітчизняного чемпіонату в прем’єр-лізі. Всі, варто віддати їм належне, в п’ятнадцятому турі настрою собі не зіпсували.

Розпочався минулий вікенд іще в п’ятницю. Футболісти донецького «Шахтаря», яким уже в неділю необхідно було вирушати на Туманний Альбіон, у Харкові не «помітили» одного з аутсайдерів, «Львів» — 4:1. Хоча не можна не зауважити, що апробований у домашньому протистоянні варіант гри без незаперечних лідерів колективу Тайсона і Марлоса після нічийного першого тайму приніс успіх лише в другому. Саме тоді Жуніор Мораес забив ще двічі, збільшивши після хет-трику свій бомбардирський рахунок до чотирнадцяти голів. А в ендшпілі справу довершив співвітчизник бразильця з українським паспортом Алан Патрік.

Днем пізніше порадували власних прихильників і гравці «Олександрії». Навіть без дискваліфікованих наставника Володимира Шарана і голкіпера Юрія Паньківа втретє підряд у регулярному турнірі здолали не кого-будь, а луганську «Зорю» — 1:0. Ближче до середини другого тайму не підвів майстер стандартних положень Євген Банада. Хоча ще до перерви рахунок міг відкрити Дмитро Гречишкін. Однак під час виконання одинадцятиметрового програв психологічну дуель голкіперові Микиті Шевченку.

Нарешті в завершальному поєдинку п’ятнадцятого туру підопічні Олексія Михайличенка на «класі», так би мовити, впевнено довели свою перевагу над «Маріуполем» — 3:0. Утім, не погоджуся з думкою фахівців й окремих колег-журналістів стосовно того, ніби біло-сині не мали проблем у протистоянні з командою Олександра Бабича. Забивши посеред першого тайму (Віталій Буяльський), довели справу до виграшу з великим рахунком лише під завісу поєдинку (Віктор Циганков, Беньямін Вербич).

Інші результати туру: «Дніпро-1» — «Ворскла» — 1:0, «Карпати» — «Олімпік» — 1:2, «Колос» — «Десна» — 2:0. Причому в першому з цих матчів, на думку фахівців, арбітр «висмоктав» перемогу господарям, призначивши геть безпідставний одинадцятиметровий. Мовчати про це, звісно, не можна. Адже честь полтавської команди, яка нині опинилася в скрутній ситуації, захищає наш земляк із Теребовлі Ігор Пердута.

Поєдинки шістнадцятого туру відбудуться найближчих суботи-неділі, 30 листопада — 1 грудня. Дует лідерів проведе виїзні матчі першого зимового за календарем дня. Гірники вирушать до Маріуполя, а динамівці — на власну арену імені Валерія Лобановського, де поміряються силами з донецьким «Олімпіком».

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