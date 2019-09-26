Усі – з перевищенням

Упродовж січня-серпня 2019 року суб’єкти господарювання Тернопільщини, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів краю 410 мільйонів 572,9 тисячі гривень єдиного податку. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 62 мільйони 786,5 тисячі гривень. Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. За вісім місяців цього року вони сплатили 276 мільйонів 335,1 тисячі гривень єдиного податку, що на 53 мільйони 477,7 тисячі гривень більше, ніж торік.

Юридичні особи — спрощенці перерахували 59 мільйонів 479,5 тисячі гривень єдиного податку. Це на п’ять мільйонів 900,5 тисячі гривень більше, ніж торік у січні-серпні. Платники ж фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, із початку року сплатили 74 мільйони 758,3 тисячі гривень єдиного податку, що на три мільйони 408,3 тисячі гривень більше, ніж торік за аналогічний період.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області