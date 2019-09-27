Уся необхідна інформація — в електронному кабінеті

Підпунктом 17.1.14 пункту 17.1 статті 17 Податкового кодексу України передбачено, що платник податків має право реалізовувати через електронний кабінет права та обов’язки, передбачені ним, та які можуть бути реалізовані в електронній формі засобами електронного зв’язку. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до вимог підпункту 14.1.56 прим.2 пункту 14.1 статті 14 розділу І Податкового кодексу з метою реалізації платниками податків та державними, в тому числі контролюючими, органами своїх прав та обов’язків, визначених Податковим кодексом, іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, наказом Міністерства фінансів України від 14 липня 2017 року за номером 637 затверджено Порядок функціонування електронного кабінету.

Вхід до інформаційно-телекомунікаційної системи «Електронний кабінет» здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС.

У приватній частині електронного кабінету в меню «Система електронного адміністрування ПДВ» платник має доступ до інформації з системи електронного адміністрування ПДВ, а саме: реєстру операцій, реєстру транзакцій, інформації про суму перевищення.

За допомогою опції «Реєстр транзакцій» користувачі електронного кабінету отримують перелік усіх операцій, пов’язаних з електронним рахунком у системі електронного адміністрування ПДВ (електронний рахунок), у тому числі інформацію про тип транзакції (зарахування коштів, списання коштів тощо), загальну суму поповнення електронного рахунку, списання коштів з електронного рахунку, суму всіх кредитових оборотів по електронному рахунку, заборгованість, актуальний залишок коштів на електронному рахунку.

Окрім того, на запит платника податку йому шляхом надсилання електронного повідомлення надається інформація про рух коштів на його рахунках у системі електронного адміністрування податку.

Тобто інформацію щодо залишку коштів на електронному рахунку платник ПДВ може отримати через електронний кабінет/меню «Система електронного адміністрування ПДВ»/опція «Реєстр транзакцій», а також шляхом подання, за допомогою програмного забезпечення для подання податкової звітності в електронній формі засобами телекомунікаційного зв’язку, сервісного запиту J1302301/F1302301 «Запит щодо отримання реквізитів електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку» та отримати у відповідь витяг J1402301/F402301 «Витяг про реквізити електронного рахунку та інформації щодо залишку коштів на такому рахунку».

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області