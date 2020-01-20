Система електронного адміністрування ПДВ в електронному кабінеті

Реквізити рахунку в системі електронного адміністрування ПДВ платники податків можуть переглянути в приватній частині електронного кабінету у вкладці «Дані про банківські рахунки» режиму «Облікові дані платника» та у вкладці «Реєстр транзакцій» режиму «Система електронного адміністрування ПДВ». На це звернули увагу суб’єктів господарювання в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Електронний кабінет забезпечує можливість реалізації платниками податків прав та обов’язків, визначених положеннями Податкового кодексу України, зокрема, шляхом перегляду в режимі реального часу інформації про платника податків, що збирається, використовується та формується контролюючими органами в зв’язку з обліком платників податків та адмініструванням податків, зборів, дані системи електронного адміністрування ПДВ.

Вхід до електронного кабінету здійснюється за адресою: http://cabinet.tax.gov.ua, а також через офіційний вебпортал ДПС https://tax.gov.ua/.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області