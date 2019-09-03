«Валідольний» другий тайм

Повторити досягнення донецького «Шахтаря», який на старті сезону не знає гіркоти втрат в елітному дивізіоні вітчизняного футболу, гравцям тернопільської «Ниви» не вдалося. Минулої суботи в домашньому матчі шостого туру чемпіонату України серед команд другої ліги підопічні Василя Малика, забивши в першому таймі два голи у ворота хмельницького «Поділля», після перерви не змогли втримати доволі відчутної переваги — 2:2.

Розчарування чотирьох тисяч прихильників зелено-жовтих, які, за офіційними даними, прийшли підтримати улюбленців, можна було зрозуміти. Перша з двох академічних годин на футбольному полі не могла не порадувати їх тим, що в протистоянні двох приблизно рівних за класом колективів («Поділля» відставало всього на два пункти) саме господарям завдяки прагненню діяти з повною самовіддачею в кожному ігровому епізоді вдалося, так би мовити, з позиції сили змусити суперників двічі розпочати з центру поля.

У той час, як футболістам «Поділля» принаймні двічі став на заваді непробивний, здалося, Максим Механів, наші земляки довели до логічного завершення натиск на ворота суперників. На 29-й хвилині котрий уже стрімкий прорив швидкісного Андрія Різника (цього разу лівим флангом) остаточно «закрутив» голови оборонцям гостей. І Романові Волохатому, на якого нападник віддав пас, залишилося хіба не промахнутися з убивчої позиції. А перед самим відпочинком інший півзахисник Ігор Кохман, звільнившись під час подачі кутового від опіки конкурентів, не менш упевнено домігся бажаного, завдавши результативного удару з «другого» поверху — 2:0.

Що ж тоді трапилося в другому таймі? Має, мабуть, слушність Василь Малик. У післяматчевому інтерв’ю наставник дійшов висновку, що в боротьбі з командою, укомплектованою чималою кількістю досвідчених виконавців, його молодим підопічним якраз отого ігрового досвіду і не вистачило. Замість того, аби знову взяти м’яч під свій контроль і заспокоїти гру, хлопці просто… зупинилися. Тренерський штаб, звісно, спробував вплинути на хід подій замінами. Однак практично всі резервісти, за винятком Ігоря Гатали, надій не виправдали. На передньому рубежі так і не вдалося «зачепитися» за м’яч Сергієві Кисленку. А діями в центрі поля не зміг заспокоїти партнерів Андрій Малащук.

На відміну, зауважу, від гравців «Поділля» Артема Гайдаша і Олександра Музичука, які вийшли на поле відразу перед початком другого тайму. Саме завдяки їм гості спочатку міцно заволоділи ініціативою, а в завершальні п’ятнадцять хвилин і відновили рівновагу. І Максим Механів уже нічим не зміг зарадити. Важко щось удіяти, коли Гайдаша (75-та хвилина) вивели на побачення з голкіпером. Чи тоді, коли за п’ять хвилин тернопільські захисники цілу «вічність» спостерігали, як Музичук у штрафному майданчику підлаштовується під удар із вигідної для себе позиції.

А в перерві між двома голами гостей не «забув» нагадати про себе і юний київський арбітр. Стовідсотковий, як на думку Василя Малика, одинадцятиметровий за порушення правил проти Андрія Різника молоде «дарування» розцінило як симуляцію нападника, показавши йому другу в матчі жовту картку…

Інші результати шостого туру в групі «А»: «Діназ» (Вишгород) — «Калуш» — 0:3, «Ужгород» — «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — 2:1, «Буковина» (Чернівці) — «Полісся» (Житомир) — 0:2, «Оболонь-2» (Буча) — «Верес» (Рівне) — 0:4.

Перша в сезоні втрата очок гравцями тернопільської «Ниви» дозволила відразу двом їхнім конкурентам наздогнати наших земляків.

Уже в четвер, 5 вересня, ще один матч лідерів групи. У Млинові «Верес» прийматиме «Ниву» в поєдинку сьомого туру. Житомирське «Полісся», до речі, відпочиватиме. Ще три матчі цього туру відбудуться в середу, 4 вересня. А зустріч вінницької «Ниви» та «Ужгорода» перенесено на 25 вересня.

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