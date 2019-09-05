Законодавчі норми краще не порушувати

Відповідно до пункту 252.16 статті 252 Податкового кодексу України розрахункова вартість товарної продукції гірничого підприємства визначається за сумою витрат, обчислених згідно з підпунктами 252.11—252.15, та коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що визначений у протоколах Державної комісії України по запасах корисних копалин. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

У випадку ж порушення гірничими підприємствами строку регулярної повторної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин ділянки надр передбачено застосування коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства, що дорівнює трикратному розміру облікової ставки Національного банку України.

У другому кварталі 2019 року діяли дві облікові ставки: вісімнадцять і 17,5 відсотка. Вони були затверджені рішеннями Правління Національного банку України від 14 березня 2019 року за номером 199-рш та від 25 квітня 2019 року за номером 311-рш і від 6 червня 2019 року за номером 392-рш відповідно.

Тривалість дії облікової ставки вісімнадцять відсотків — 25 днів (від першого до 25 квітня), 17,5 відсотка — 66 днів (від 26 квітня до 30 червня).

Для обчислення податкових зобов’язань із рентної плати необхідно обчислити розмір середньозваженої облікової ставки за другий квартал 2019 року, який відповідає 17,64 відсотка (18 відсотків на 25 днів плюс 17,5 відсотка на 66 днів — усього 91 день).

Тобто платники рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, які порушили строк регулярної геолого-економічної оцінки запасів корисних копалин у межах ділянок надр, на які їм надано спеціальні дозволи на користування надрами, обчислюють податкові зобов’язання з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за другий квартал 2019 року із застосуванням коефіцієнта рентабельності гірничого підприємства в розмірі 52,92 відсотка — трикратному розмірі середньозваженої облікової ставки.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області