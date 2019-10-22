Для розвитку інфраструктури територіальних громад

Єдиний податок — платіж, який у повному обсязі спрямовується до місцевих скарбниць. Відтак територіальні громади можуть його використовувати для розвитку своєї інфраструктури.

Упродовж січня-вересня 2019 року суб’єкти господарювання, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, спрямували до місцевих бюджетів Тернопільщини 439 мільйонів 357,9 тисячі гривень єдиного податку, що на 11,6 мільйона більше очікуваного. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 66 мільйонів 467,4 тисячі гривень.

Значна частка сплаченого податку — внесок приватних підприємців. Упродовж трьох кварталів 2019 року вони сплатили 293 мільйони 882,6 тисячі гривень єдиного податку, що на 56 мільйонів 263,2 тисячі гривень більше, ніж торік за цей же період. Юридичні особи — спрощенці перерахували в січні-вересні шість мільйонів 321,7 тисячі гривень єдиного податку.

Платники фіксованого сільськогосподарського податку, а це четверта група спрощенців, сплатили впродовж дев’яти місяців 2019 року 83 мільйони 365,2 тисячі гривень єдиного податку, що на три мільйони 882,5 тисячі гривень більше, ніж торік у січні-вересні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області