ДО НАШИХ ЧИТАЧІВ!

ОСЬ І ПОЧАЛАСЯ ПЕРЕДПЛАТНА КАМПАНІЯ НА НАСТУПНИЙ РІК. БУДЕ ВОНА НЕЛЕГКОЮ, АДЖЕ ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ КИНУТІ НАПРИЗВОЛЯЩЕ: ВИЖИВУТЬ, ТО ВИЖИВУТЬ, А НІ, ТО НІ. ПРОДОВЖУЄ ЗАТЯГУВАТИ СВІЙ ЗАШМОРГ УКРПОШТА: ОБІЦЯЛА НЕ ПІДВИЩУВАТИ ЦІНИ НА СВОЇ ПОСЛУГИ, АЛЕ ПІДВИЩИЛА. НИНІ ВОНИ СТАНОВЛЯТЬ УЖЕ ПОЛОВИНУ ВІД ВАРТОСТІ ВИДАНЬ — І НІКОМУ СТРИМУВАТИ ТІ НАДМІРНІ АПЕТИТИ ДОСТАВНИКА ПЕРІОДИКИ. ЗВІДСИ — Й ЗРОСТАННЯ ЦІН НА ПЕРЕДПЛАТУ. Не потрібні газети і нинішній влад і. Її представники не раз демонстрували зневагу до журналістів: мовляв, обходились без них під час передвиборчої кампанії, обходитимуться й надалі. Нинішній парламент у турборежимі яких тільки законів уже не понаухвалював, але немає серед них такого, який би підтримував національну пресу, обмежував монополістів і давав їй можливість розвиватися. Не говорить про свою інформаційну політику й уряд. Така байдужість влади до засобів масової інформації і дивує, і насторожує: як же вона і що вона збирається протиставити інформаційній війні, яка не тільки не припиняється, а ще й наростає з боку країни-агресора? І чи прагне вона цього взагалі? Але ми точно знаємо, що преса потрібна громадянам України, і зокрема численному колу шанувальників нашої газети. Тобто тим людям, які звикли думати, аналізувати, зіставляти думки і судження та формувати власне бачення тих чи інших проблем. Тим активним членам суспільства, для яких світ не тільки в смартфоні, а й на сторінках улюблених видань, з якими можна і порадитись, і подискутувати й отримати таку потрібну інформацію. Тому звертаємось до вас, дорогі шанувальники «Вільного життя плюс»: попри всі негаразди, знайдіть можливість передплатити газету на наступний рік. І не тільки середовий випуск, а й п’ятничний, де багато пізнавальних матеріалів з нашої історії, розмаїття культурного та літературного життя краю, про цікавих людей і світ їхніх захоплень. Не спокушайтесь на газети, які заманюють вас низькою ціною. Подумайте, хто за ними стоїть і чи така вже незалежна їхня редакційна політика. Ми знаємо, що серед наших читачів є люди, які не розлучаються з «Вільним життя» десятиліттями. Маємо надію, що наша дружба триватиме й надалі, і що ви розкажете своїм друзям та знайомим, чому варто читати саме нашу газету. Щоб з вашою допомогою приростало коло її шанувальників. А ми зі свого боку зробимо все, щоб наша газета була ще цікавішою, ще насиченішою інформацією, аналітикою, роздумами про наше життя, про те, як важливо у будь-якій ситуації залишатись людиною, котра думає, аналізує, не зраджує своїм цінностям, а коли приходить час вибору, залишається українцем. І ще. Повторюємо те, до чого не раз вас закликали: читайте! Нині вже не в кожній хаті є радіо. У зв’язку з переходом на цифрове мовлення подекуди погас й екран телевізора. Для багатьох єдиним джерелом інформації залишаються газети. І ще у ваших силах їх передплатити. Не позбавляйте себе цієї можливості. Колектив «Вільного життя плюс».