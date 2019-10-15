Лідери сильнішого не виявили

Названий напередодні не тільки автором цих рядків матчем сезону в групі «А» чемпіонату України серед команд другої ліги двобій засвідчив, що лідери гідні один одного. Проведений минулої неділі в Житомирі поєдинок п’ятнадцятого туру між місцевим «Поліссям» і тернопільською «Нивою» сильнішого не виявив — 0:0.

Для підопічних Василя Малика такий результат, без сумніву, позитивний. Адже в повторному в цьому сезоні протистоянні з найближчим із переслідувачів не дозволили йому реваншуватися і зберегли чільний рядок турнірної таблиці. Навіть попри те, що суперники доклали максимум зусиль, аби порадувати власних прихильників. Особливо це стосується першого тайму, коли біля воріт Максима Механіва регулярно виникали небезпечні моменти. Однак голкіпер жодного разу не підвів і першим удостоївся похвали з вуст наставника.

Головний тренер зелено-жовтих загалом залишився задоволеним і діями більшості з його партнерів. Намагалися діяти з максимальною самовіддачею. А, вислухавши в перерві його зауваження, після відпочинку вже самі діяли попереду чи не гостріше за господарів. Однак традиційно для себе відзначитися в своєрідному футбольному ендшпілі цього разу не пощастило. Наприкінці зустрічі не скористалися зручними нагодами Сергій Кисленко і Андрій Малащук. А Максимові Проціву, який після рейду до штрафного майданчика зумів пробити з небезпечної відстані, завадив відзначитися воротар суперників.

Інші результати п’ятнадцятого туру: «Буковина» (Чернівці) — «Діназ» (Вишгород) — 0:1, «Поділля» (Хмельницький) — «Ужгород» — 3:0, «Калуш» — «Оболонь-2» (Буча) — 1:1, «Верес» (Рівне) — «Нива» (Вінниця) — 3:2.

Наступної суботи, 19 жовтня, гравці тернопільської «Ниви» в матчі шістнадцятого туру прийматимуть «Калуш». Початок зустрічі на Тернопільському міському стадіоні — о 15-й годині.

Фото із сайту ФК «Полісся»