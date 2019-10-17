Майже 90 мільйонів податку на нерухоме майно

Упродовж січня-вересня 2019 року власники податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплатили до місцевих бюджетів Тернопільщини 89 мільйонів 591,9 тисячі гривень. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевищені на 13,3 мільйона. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 24,4 мільйона гривень.

Дещо більша частка сплати припадає на власників нерухомості — юридичних осіб, які забезпечили надходження 56 відсотків від сплаченого платежу. Сплатили понад 50 мільйонів 579,3 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Приріст до торішніх січня-вересня склав 11,5 мільйона, або 29,6 відсотка.

Мешканці області сплатили за нерухомість майже 39 мільйонів 12,6 тисячі гривень платежу, що перевищило торішні надходження за дев’ять місяців на 12,9 мільйона.

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачують фізичні та юридичні особи, які є власниками житлової та нежитлової нерухомості.

Юридичні особи самостійно визначають суму податку в декларації і сплачують його за цей рік. Фізичним особам податок нараховують органи фіскальної служби, вручаючи їм податкові повідомлення-рішення. В 2019 році громадяни сплачують податок на нерухомість за об`єкти, що були у володінні торік.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області