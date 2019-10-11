Майже три мільярди

Упродовж січня-вересня 2019 року платники Тернопільщини сплатили два мільярди 808,1 мільйона гривень податку на доходи фізичних осіб. Порівняно з аналогічним торішнім періодом надходження зросли на 523 мільйони 538,2 тисячі гривень чи майже на 23 відсотки.

Із загальної суми податку місцеві скарбниці отримали два мільярди 96 мільйонів 352,9 тисячі гривень. До державного ж бюджету платники спрямували 711 мільйонів 773,9 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб.

Найбільше платежу перерахували до місцевих скарбниць суб’єкти господарювання сільськогосподарської галузі, мисливства та пов’язаних із ними послуг. Від них до бюджету надійшло 286 мільйонів 91,7 тисячі гривень податку на доходи фізичних осіб, що на 62,4 мільйона більше, ніж торік у січні-вересні. Представники промисловості сплатили 273 мільйони 852,8 тисячі гривень цього податку. Порівняно з аналогічним торішнім періодом це на 66 мільйонів 542,8 тисячі гривень або на 32,1 відсотка більше.

Від осіб, які працюють у галузі торгівлі, машинобудування, надійшло відповідно 127 мільйонів 63,4 тисячі та 106 мільйонів 914,9 тисячі гривень цього платежу, що на 22 мільйони 255,2 тисячі і 31 мільйон 116,9 тисячі гривень перевищує надходження січня-вересня 2018 року.

Не зайве нагадати, що в доходах обласного бюджету податок на доходи фізичних осіб займає понад 87 відсотків і є основним джерелом його зростання. Відтак резерви додаткових надходжень податку насамперед пов’язані зі збільшенням офіційно працевлаштованого населення та підвищенням середньої зарплати, легалізацією її реального рівня.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області