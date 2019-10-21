На акцизному складі можна, а на пересувному — ні

Порядок реєстрації заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в системі електронного адміністрування реалізації пального та спирту етилового (СЕАРП та СЕ) визначений пунктом 232.3 статті 232 Податкового кодексу України. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Порядок заповнення акцизної накладної, розрахунку коригування акцизної накладної, заявки на поповнення (коригування) залишку пального, заявки на поповнення (коригування) залишку спирту етилового затверджений наказом Міністерства фінансів України від 19 червня 2019 року за номером 262.

Пунктом 10 розділу VII та пунктом 10 розділу VIII цього порядку визначено, зокрема, що в заявках на поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового обов’язково зазначається уніфікований номер акцизного складу в СЕАРП та СЕ, на якому виникає потреба поповнити обсяги залишків пального або спирту етилового.

Таким чином, формою заявки не передбачена можливість поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового на пересувному акцизному складі. Поповнення (коригування) залишку пального або спирту етилового можливе виключно на акцизному складі.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області