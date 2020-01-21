Витратоміри чи рівнеміри вже мають бути встановлені

Головне управління ДПС у Тернопільській області звертає увагу, Підпунктом 230.1.2 пункту 230.1 статті 230 Податкового кодексу України визначено: акцизні склади, на території яких здійснюється виробництво, оброблення (перероблення), змішування, розлив, навантаження-розвантаження, зберігання, реалізація пального, повинні бути обладнані витратомірами-лічильниками на кожному місці відпуску пального наливом з акцизного складу, розташованому на акцизному складі, та рівнемірами-лічильниками рівня таких товарів (продукції) у резервуарі, а для скрапленого газу (пропану або суміші пропану з бутаном), інших газів, бутану, ізобутану за кодами згідно з УКТ ЗЕД 2711121100, 2711121900, 2711129100, 2711129300, 2711129400, 2711129700, 2711131000, 2711133000, 2711139100, 2711139700, 2711140000, 2711190000, 2901100010 також можуть бути обладнані пристроями для вимірювання рівня або відсотка пального в резервуарі на кожному введеному в експлуатацію стаціонарному резервуарі, розташованому на акцизному складі. На це звернули увагу в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до пункту 12 підрозділу 5 розділу XX Податкового кодексу, розпорядники акцизних складів відповідно до його вимог зобов’язані обладнати акцизні склади витратомірами-лічильниками та/або рівнемірами-лічильниками та зареєструвати їх в Єдиному державному реєстрі витратомірів-лічильників та рівнемірів-лічильників рівня пального в резервуарі в такі строки:

— акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 20000 кубічних метрів, — не пізніше 1 липня 2019 року;

— акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких перевищує 1000 кубічних метрів, але не перевищує 20000 кубічних метрів, — не пізніше 1 жовтня 2019 року;

— акцизний склад, де розташовано резервуари, загальна місткість яких не перевищує 1000 кубічних метрів, — не пізніше 1 січня 2020 року.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області