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На бульварі Пантелеймона Куліша нещодавно відкрили новий сучасний бювет

20.10.201920.10.2019Автор Вільне Життя
На бульварі Пантелеймона Куліша нещодавно відкрили новий сучасний бювет

У Тернополі на бульварі Пантелеймона Куліша нещодавно відкрили новий сучасний бювет із питною водою, глибина свердловини у якому становить понад 80 м.

«У бюветі встановлено чотири ступені очистки води і тепер вода тут безпечна та відповідає усім нормам, – розповів Сергій Надал. – Безкоштовно набрати води у ньому зможуть не лише жителі прилеглих будинків, але й усі охочі».

До слова, раніше бювет з питною водою був облаштований на масиві «Дружба», а згодом планується будівництво бюветів і на інших масивах Тернополя.

Матеріали ТМР