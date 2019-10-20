У Тернополі на бульварі Пантелеймона Куліша нещодавно відкрили новий сучасний бювет із питною водою, глибина свердловини у якому становить понад 80 м.
«У бюветі встановлено чотири ступені очистки води і тепер вода тут безпечна та відповідає усім нормам, – розповів Сергій Надал. – Безкоштовно набрати води у ньому зможуть не лише жителі прилеглих будинків, але й усі охочі».
До слова, раніше бювет з питною водою був облаштований на масиві «Дружба», а згодом планується будівництво бюветів і на інших масивах Тернополя.