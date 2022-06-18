Допомога армії від Тернополя повинна їхати у всіх напрямках, де воюють тернополяни»

«Допомогу армії від Тернополя» відправлятимуть 19 червня. Номер гарячої лінії для відправлення — (067)009-15-40 Центр «Допомога армії від Тернополя»

За весь час допомоги фронту виявилося, що дуже важливо, аби вантажі вчасно прибували до наших захисників. Щоб чітко працював ланцюжок: замовлення допомоги — збір допомоги — доставка допомоги бійцям. Саме задля налагодження процесу безкоштовно ї доставки вантажів з Тернополя на фронт до наших воїнів на базі управління соціальної політики (вул. Лисенка, 8) запрацює логістичний центр «Допомога армії від Тернополя».

«Усі, хто відправляє посилки на фронт, знають, наскільки це складно і з якими труднощами доводиться стикатися, адже потрібно шукати волонтерів та домовлятися про доставку вантажу. Тому було ухвалено рішення створити такий центр», — поясню є міський голова Сергій Надал.

Мер також повідомив, що витрати за доставку вантажів бере на себе міська влада.

«Я дякую водіям, які зголосилися везти допомогу на фронт. Ми забезпечуємо логістику, складування, навантаження, пально-мастильні матеріали, а також доставки посилок на передову до наших військових. Такі рейси мають стати регулярними, і допомога армії від Тернополя повинна їхати в усіх напрямках, де воюють тернополяни », — зазначив Сергій Надал.

Перший рейс вирушить у неділю, 19 червня, у таких напрямках: Барвінкове, Африканівка (Харківська область), Бахмут (Донецька область), Гуляйполе (Запорізька область). Якщо хочете безкоштовно передати посилки у цих напрямках, приносьте їх у центр допомоги на вул. Лисенка, 8 у Тернополі. Більше — за номером інформаційної лінії (067)009-15-40.

Тернопіль — гуманітарна база

Від початку повномасштабної війни саме Тернопіль став гуманітарною базою, де збирають допомогу. На сесії Тернопільської міської ради було прийнято «Програму забезпечення обороноздатності військових формувань на 2022 рік» та виділено необхідне фінансування.

Так, на потреби тернопільських військових формувань уже передано 20 тепловізорів, п’ять безпілотників, 900 комплектів військової форми, тактичне спорядження. Окрім того, на передову було скеровано понад 20 автомобілів.

«Регулярна допомога армії та Збройним силам України – це те, що сьогодні об’єднує тернополян зокрема та всіх українців загалом. Серед нас немає жодного байдужого, адже хтось передає кошти, продукти харчування, хтось плете маскувальні сітки. Четвертий місяць війни ніхто не втомлюється — всі працюють. Ми всі маємо усвідомлювати, що в такому стані нам доведеться жити стільки часу, скільки потрібно буде для нашої Перемоги. Велика шана і подяка нашим військовим, які героїчно б’ють окупантів на фронті. Щирі слова вдячності усім, хто веде боротьбу в тилу. Лише в такій єдності, взаємопідтримці ми зможемо вибити терористів з України», — підкреслив Сергій Надал.