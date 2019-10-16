На потреби армії

У січні-вересні 2019 року платники Тернопільської області сплатили до бюджету 207 мільйонів 473,8 тисячі гривень військового збору. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувану сплату перевищено на 9,7 мільйона гривень. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом надходження платежу зросли на 37,1 мільйона гривень або на 21,8 відсотка.

Лише у вересні мешканці краю сплатили 26 мільйонів 520,5 тисячі гривень патріотичного збору. Це перевищило торішні надходження на 4,9 мільйона.

Військовий збір запроваджено в Україні з серпня 2014 року як додаткове джерело фінансування і підтримки армії. Ставка платежу становить 1,5 відсотка доходів, що підлягають оподаткуванню. Платниками військового збору є фізичні особи — резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Відповідальними за нарахування збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків.

Варто пам’ятати, що сплата військового збору — це посильний внесок кожного громадянина для підтримання обороноздатності вітчизняної армії та встановлення миру в нашій країні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області