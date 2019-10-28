Нові довідники податкових пільг

Станом на перше жовтня 2019 року ДПС України оприлюднила довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.
Мова про:
— довідник податкових пільг за номером 94/1, що є втратами доходів бюджету;
— довідник інших податкових пільг за номером 94/2.
Із довідниками можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri…/dovidniki-/54005.html.
Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області