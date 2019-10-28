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Нові довідники податкових пільг

28.10.201928.10.2019Автор Богдан Дікальчук
Нові довідники податкових пільг

Станом на перше жовтня 2019 року ДПС України оприлюднила довідники пільг, наданих чинним законодавством по сплаті податків, зборів, інших обов’язкових платежів. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Мова про:

— довідник податкових пільг за номером 94/1, що є втратами доходів бюджету;

— довідник інших податкових пільг за номером 94/2.

Із довідниками можна ознайомитися на офіційному вебпорталі ДПС України за посиланням: https://tax.gov.ua/dovidniki–reestri…/dovidniki-/54005.html.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області