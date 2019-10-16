Оновлена фінансова звітність податку на прибуток

Повідомлення від головного управління ДПС у Тернопільській області. ДПС України з метою належної організації кампанії декларування податку на прибуток підприємства за три квартали 2019 року нагадала, що з 23 липня 2019 року набрав чинності наказ Міністерства фінансів України від 31 травня 2019 року за номером 266 «Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів Міністерства фінансів України з бухгалтерського обліку».

Згаданим наказом унесені зміни, зокрема, до форми фінансової звітності №1-м «Баланс», який доповнено новими показниками:

нематеріальні активи — 1000;

первісна вартість — 1001;

накопичена амортизація — 1002.

Пунктом 46.2 Податкового кодексу України визначено, що платник податку на прибуток подає разом із відповідною податковою декларацією квартальну або річну фінансову звітність у порядку, передбачену для подання податкової декларації з урахуванням вимог статті 137. При цьому фінансова звітність є додатком до податкової декларації з податку на прибуток та є її невід’ємною частиною.

Тож платники податку мають звернути увагу щодо недопущення подання ними неактуальних форм фінансової звітності, які є невід’ємною частиною декларацій.

Детальніше про це йдеться у листі ДПС України від 11 жовтня 2019 року за номером 2824/7/99-00-04-03-01-17 за посиланням https://tr.tax.gov.ua/data/material/000/303/391007/2824.pdf.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області