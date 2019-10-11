Перехожі загинули під авто

Жертвами п’яного водія стали двоє молодих хлопців. Вижити двадцятитрирічним жителям селища Козлова Козівського району не вдалося.

На місце події виїжджала слідчо-оперативна група. Дорожньо-транспортна пригода трапилася 4 жовтня близько четвертої години ранку на автодорозі у селищі Козлові. Водій автомобіля BMW 320 збив двох пішоходів.

Чоловік каже, що людей на дорозі помітив занадто пізно, бо було темно. Він намагався уникнути зіткнення, але не зміг. Двоє перехожих опинилися під колесами авто, третьому вдалося відбігти.

Хлопці померли до приїзду бригади швидкої допомоги. Водій, 1990 року народження, проживає у сусідньому селі Великому Ходачкові.

За попередньою інформацією, кермувальник на момент ДТП перебував у стані алкогольного сп’яніння. Через дві години після автопригоди в його крові виявили 1,6 проміле алкоголю.

Його затримали, чоловікові інкримінують статтю 286 частина 3 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху, якщо вони спричинили загибель кількох осіб.

Катерина СМУК,

студентка факультету філології та журналістики ТНПУ ім. В. Гнатюка.

Фото з вільних джерел