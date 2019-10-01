Переважає мале підприємництво

Станом на початок вересня 2019 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 57723 основних платників податків. Майже шістдесят відсотків із них (34430 осіб) є приватними підприємцями.

Решта 23293 платники є юридичними особами. Це на 585 суб’єктів господарювання більше, ніж торік.

Упродовж серпня 2019 року на облік узяли 548 платників податків. Серед них — 89 юридичних осіб та 393 підприємці. За цей же період припинили діяльність 399 суб’єктів підприємницької діяльності: 21 юридична особа та 378 фізичних осіб — підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб — платників податків зареєстровано 1107388 фізичних осіб, а також 4383 іноземців. Проте 4803 особи відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. В січні-серпні цього року зареєстровано 11141-ну фізичну особу та 224-х іноземців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області