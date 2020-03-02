Зростає кількість приватних підприємців

Станом на початок лютого 2020 року на обліку в головному управлінні ДПС у Тернопільській області перебувало 57876 основних платників податків. Майже 60 відсотків із них (34322 особи) — приватні підприємці, що на 105 більше, ніж торік у січні.

Решта 23554 платників є юридичними особами, що на 526 суб’єктів господарювання більше, ніж у 2019 році.

Упродовж січня 2020 року на облік узято 501 платника податків. Серед них 89 юридичних осіб і 412 підприємців. Припинили діяльність за цей же період 449 суб’єктів підприємницької діяльності: 38 юридичних осіб та 411 фізичних осіб — підприємців.

У Державному реєстрі фізичних осіб-платників податків зареєстровано 1111349 фізичних осіб, а також 4285 іноземців. Проте 4892 особи відмовилися від присвоєння ідентифікаційного номера. У січні ж зареєстровано 1170 фізичних осіб та 19 іноземців.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області