Підказка для платників єдиного податку

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року за номером 11 «Про бюджетну класифікацію» із змінами і доповненнями затверджено класифікацію доходів бюджету з єдиного податку.

Класифікація доходів бюджету з єдиного внеску:

— 18050100 — єдиний податок з юридичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року;

— 18050200 — єдиний податок із фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року;

— 18050300 — єдиний податок з юридичних осіб;

— 18050400 — єдиний податок із фізичних осіб;

— 18050500 — єдиний податок із сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського товарного виробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Разом із тим, згідно з довідником відповідності символу звітності коду класифікації доходів бюджету, затвердженим наказом Державного казначейства України від 15 січня 2007 року за номером 5, код класифікації доходів бюджету передбачає таку позицію:

— 18050401 — єдиний податок із фізичних осіб.

Інформація про реквізити рахунків, відкритих в органах Казначейства в розрізі адміністративно-територіальних одиниць України, оприлюднена на офіційному вебпорталі ДПС в рубриці Головна/Бюджетні рахунки (https://www.tax.gov.ua/byudjetni-rahunki/).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області