Плата у сфері державної реєстрації

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області доводить до відома громадським формуванням про зміни номера рахунків щодо плати у сфері державної реєстрації, яка справляється на підставі статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»
0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію;
|190 грн. (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
Банк: УК в м. Тернополі/м. Тернопіль/ 22010300
КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726
БАНК ОДЕРЖУВАЧА МФО: Казначейство України (ЕАП)
820172
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22010300
РАХУНОК: UA178999980000031110170019002
Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання
0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою. Якщо відповідно до частини четвертої статті 25 цього Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб
|580 грн. (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
Банк: УК в м. Тернополі/м. Тернопіль/ 22010300
КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726
БАНК ОДЕРЖУВАЧА МФО: Казначейство України (ЕАП)
820172
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22010300
РАХУНОК: UA178999980000031110170019002
Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою
0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;
|130 грн (0,07 від прожиткового мінімуму доходів працездатних осіб)
Банк: УК в м. Тернополі/м.Тернопіль/22012700
КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726
БАНК ОДЕРЖУВАЧ МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012700
РАХУНОК: UA578999980000034316300041180
Адміністративний збір за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі
0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;
|100 грн. (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб)
Банк: УК в м. Тернополі/м.Тернопіль/22012700
КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726
БАНК ОДЕРЖУВАЧ МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172
КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012700
РАХУНОК: № UA578999980000034316300041180
Адміністративний збір за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі
У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.
Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.