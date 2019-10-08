Плата у сфері державної реєстрації

Відділ державної реєстрації друкованих засобів масової інформації та громадських формувань Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Тернопільській області доводить до відома громадським формуванням про зміни номера рахунків щодо плати у сфері державної реєстрації, яка справляється на підставі статті 36 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань»

0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання чи благодійну організацію;

190 грн. (0,1 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Банк: УК в м. Тернополі/м. Тернопіль/ 22010300 КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726 БАНК ОДЕРЖУВАЧА МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172 КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22010300 РАХУНОК: UA178999980000031110170019002 Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про громадське об’єднання

0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу (крім громадських об’єднань та благодійних організацій), що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою. Якщо відповідно до частини четвертої статті 25 цього Закону певним особам має надсилатися виписка з Єдиного державного реєстру, розмір адміністративного збору збільшується на добуток 0,01 прожиткового мінімуму для працездатних осіб та кількості таких осіб

580 грн. (0,3 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Банк: УК в м. Тернополі/м. Тернопіль/ 22010300 КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726 БАНК ОДЕРЖУВАЧА МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172 КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22010300 РАХУНОК: UA178999980000031110170019002 Адміністративний збір за державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, крім внесення змін до інформації про здійснення зв’язку з юридичною особою

0,07 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі;

130 грн (0,07 від прожиткового мінімуму доходів працездатних осіб) Банк: УК в м. Тернополі/м.Тернопіль/22012700 КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726 БАНК ОДЕРЖУВАЧ МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172 КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012700 РАХУНОК: UA578999980000034316300041180 Адміністративний збір за надання документа в паперовій формі, що міститься в реєстраційній справі

0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб – за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі;

100 грн. (0,05 прожиткового мінімуму для працездатних осіб) Банк: УК в м. Тернополі/м.Тернопіль/22012700 КОД ОДЕРЖУВАЧА КОШТІВ: 37977726 БАНК ОДЕРЖУВАЧ МФО: Казначейство України (ЕАП) 820172 КОД БЮДЖЕТНОЇ КЛАСИФІКАЦІЇ: 22012700 РАХУНОК: № UA578999980000034316300041180 Адміністративний збір за надання виписки для проставлення апостилю та витягу в паперовій формі

У разі відмови в державній реєстрації адміністративний збір не повертається.

Головне територіальне управління юстиції у Тернопільській області.