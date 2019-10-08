Платимо податок на прибуток

Упродовж січня-вересня 2019 року платники податків Тернопільщини сплатили до Зведеного бюджету України 197,2 мільйона гривень податку на прибуток. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

До державного бюджету суб’єкти господарювання спрямували 176,2 мільйона гривень. Місцеві ж скарбниці отримали 21 мільйон гривень податку на прибуток.

До загального фонду зведеного бюджету у січні-вересні цього року сплатили 4,3 мільйона гривень частини чистого прибутку (доходу) господарських організацій.

У вересні 2019 року до зведеного бюджету спрямували 1,9 мільйона гривень податку на прибуток, що більш ніж на 300 тисяч гривень перевищило надходження аналогічного торішнього періоду. До державної казни надійшло 1,7 мільйона гривень, а місцеві скарбниці поповнилися на 200 тисяч гривень податку на прибуток.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області