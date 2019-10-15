Ростислав Левчук став новим керівником тернопільської міської лікарні №2

Міський голова Сергій Надал представив колективу Тернопільської комунальної міської лікарні №2 нового директора. Ним став колишній начальник відділу охорони здоров’я Ростислав Левчук, який на керівну посаду був призначений за результатом перемоги на відкритому конкурсі. «Дуже важливо у час трансформації системи охорони здоров’я надавати жителям Тернополя якісну медичну допомогу. І це вдасться зробити завдяки професіоналам своєї справи – лікарям, медичному персоналу, – зазначив Сергій Надал. – Також дуже важливо правильно організувати процес надання медичної допомоги у час реформування усієї галузі. Тож, сподіваюся, що новому керівництву медичного закладу завдяки допомозі усього колективу вдасться налагодити цей процес правильно, щоб надавати фахову допомогу громадянам, а медичним працівникам забезпечити гідні умови праці». До слова, Ростислав Левчук з 2011 року очолює відділ охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради. Закінчив Тернопільський національний медичний університет та ТНЕУ. Працював завідуючим хірургічним відділенням першої міської лікарні та головним лікарем курортної поліклініки №2 у м.Трускавці.