Руслан КРИСОВАТИЙ: «Доступ до публічної інформації — ознака демократичного суспільства»

На черговій гарячій лінії головного управління ДПС у Тернопільській області з усіма охочими спілкувався начальник управління обслуговування платників Руслан Крисоватий. Ті, хто зателефонував, отримали вичерпні відповіді стосовно права на доступ до публічної інформації.

— Чи існує певна форма подання запиту?

— Для спрощення процедури оформлення письмового запиту на інформацію можете використати відповідну форму, якою володіють органи ДПС. Її отримаєте в податковій або знайдете на офіційному порталі ДПС у розділі «Публічна інформація».

— А як узагалі подати запит до податкової?

— Можете це зробити в електронному вигляді, заповнивши Форму запиту на офіційному порталі ДПС або на субсайтах органів ДПС офіційного порталу ДПС. Запит на інформацію маєте можливість подати й особисто. В робочий час, згідно з правилами внутрішнього трудового розпорядку, встановленими для органів ДПС.

У Формі запиту, до речі, кожному надається можливість обрати і форму надання відповіді — поштою, факсом, електронною поштою. Чи ознайомитися з документами в спеціальному місці розпорядника інформації.

— За який час має бути надана відповідь?

— Не пізніше п’яти робочих днів із дня отримання запиту. Якщо ж запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує її пошуку серед значної кількості даних, строк розгляду запиту може бути продовжено до двадцяти робочих днів. З обгрунтуванням, звісно, мотивів такого продовження.

— А коли податкова, скажімо, не володіє запитуваною інформацією. Як тоді бути?

— У такому випадку фахівці податкової зобов’язані направити цей запит належному розпоряднику з одночасним повідомленням про це запитувача. Тоді відлік строку розгляду запиту на інформацію починається з дня отримання запиту належним розпорядником. Тобто вас мають обов’язково проінформувати про це.

— Мені, переконаний, надали неповну інформацію. Чи можна подати скаргу?

— Відповідно до статті 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду.

— Чи треба платити за копії матеріалів, наданих податковою?

— За вимогою запитувача орган ДПС надає десять перших сторінок документа безкоштовно одночасно з повідомленням про необхідність відшкодування витрат на виготовлення копій решти документів. Окрім, звичайно, документів, які надаються виключно на електронну пошту.

— Що означає термін «публічна інформація з обмеженим доступом»?

— Інформацією з обмеженим доступом є конфіденційна, таємна і службова інформації.

Обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності певних вимог:

— виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя;

— розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам;

— шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області