Лариса БЕРЕЗЮК: «Єдиний внесок у період карантину та порядок його списання»

Нещодавно в головному управлінні ДПС у Тернопільській області відбулася традиційна гаряча лінія. Всі охочі мали змогу поспілкуватися з начальницею управління податків і зборів з фізичних осіб Ларисою БЕРЕЗЮК на тему сплати єдиного внеску в період карантину.

— Чи звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства у зв’язку з проведенням заходів, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби?

— У зв’язку з проведенням згаданих заходів фізичні особи- підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність, та члени фермерського господарства тимчасово звільняються від нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині сум, що підлягають нарахуванню, обчисленню та сплаті такими особами за себе за періоди з 1 по 31 березня, з 1 по 30 квітня та з 1 по 31 травня 2020 року.

— Чи застосовуються за ці періоди штрафні санкції за порушення законодавства з єдиному внеску?

— На період із 1 березня 2020 року по останній календарний день місяця (включно), в якому завершується дія карантину, встановленого Кабінетом міністрів України на всій території України, необхідно знати, що:

— не застосовуються штрафні санкції за несвоєчасну сплату (несвоєчасне перерахування) єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, неповну сплату або несвоєчасну сплату суми єдиного внеску одночасно з видачею сум виплат, на які нараховується єдиний внесок (авансових платежів), несвоєчасне подання звітності до контрольних органів;

– не нараховується пеня, а нарахована пеня за ці періоди, підлягає списанню.

— Підприємцю, який планує одночасно провадити незалежну професійну діяльність, необхідно подавати заяву за формою 1-ЄСВ?

— Якщо фізична особа зареєстрована підприємцем та при цьому розпочинає незалежну професійну діяльність, то вона протягом десяти календарних днів після державної реєстрації незалежної професійної діяльності подає до контрольного органу за місцем свого постійного проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою №1-ЄСВ з позначкою «Зміни» та копію документа, що підтверджує право фізичної особи на ведення незалежної професійної діяльності.

— Який порядок подання заяв для отримання сімейним фермерським господарством додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів та голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску?

— Заяви для отримання сімейним фермерським господарством додаткової фінансової підтримки через механізм доплати на користь застрахованих осіб — членів/голови сімейного фермерського господарства єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування подається головою сімейного фермерського господарства за себе та членів фермерського господарства до контрольного органу за місцем свого обліку як платника єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування не пізніше ніж за п’ять робочих днів до початку місяця.

До заяв додається копія договору (декларації) про утворення сімейного фермерського господарства.

— Чи може страхувальник (роботодавець) подати повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою?

— Нормами порядку повідомлення Державній податковій службі та її територіальним органам про прийняття працівника на роботу не передбачено подання страхувальником (роботодавцем) повідомлення про прийняття працівника на роботу поштою.

— Яким чином здійснюється взяття на облік платників ЄВ — членів фермерського господарства, якщо вони не належать до осіб, які підлягають страхуванню на інших підставах?

— Для взяття на облік платником єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування членові фермерського господарства необхідно подати до контрольного органу за місцем проживання заяву про взяття на облік платника єдиного внеску за формою №12-ЄСВ.

— Який порядок списання сум недоїмки, нарахованих платникам ЄВ, а також штрафів і пені, нарахованих на такі суми, згідно з нормами Закону України від 13 травня 2020 року за номером 592?

— Із 3 червня 2020 року згаданим Законом України за номером 592 внесено зміни до Закону України «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування».

Відповідно до них підлягають списанню за заявою платника несплачені станом на 3 червня 2020 року суми недоїмки, нараховані фізичним особам-підприємцям, крім фізичних осіб- підприємців, які обрали спрощену систему оподаткування та особам, які провадять незалежну професійну діяльність за період із першого січня 2017 року до дня набрання чинності Законом за номером 592, а також штрафи та пеня, нараховані на ці суми недоїмки, якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) від їх діяльності, що підлягає оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб, та за умови подання протягом дев’яноста календарних днів із дня набрання чинності цим Законом:

а) фізичними особами-підприємцями — державному реєстратору заяви про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності та до контрольного органу — звітності;

б) особами, які провадять незалежну професійну діяльність — до контрольного органу за основним місцем обліку заяви про зняття з обліку як платника єдиного внеску та звітності.

Зазначена звітність подається платником лише у випадку, якщо вона не була подана раніше.

Нараховані та сплачені або стягнуті за зазначений період суми недоїмки, штрафних санкцій і пені відповідно до Закону не підлягають поверненню.

— Чи мають право на списання недоїмки, нарахованих платникам єдиного внеску, фізичні особи-підприємці, які обрали спрощену систему оподаткування?

— Такого права вони не мають.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області