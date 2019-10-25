У Тернополі факти спалювання сухого листя відтепер фіксують за допомогою квадрокоптера

Фіксувати випадки спалювання сухого листя та інших порушень Правил благоустрою відтепер у Тернополі стане легше і ефективніше. Адже цими днями працівники управління муніципальної інспекції розпочали використовувати у своїй роботі квадрокоптер та уже зафіксували низку правопорушень. «За допомогою квадрокоптера ми можемо перевірити, чи є на обраній території факти спалювання сухого листя та іншої рослинності, чи їх немає, – розповів начальник управління муніципальної інспекції Ігор Максимів. – Обравши декілька локацій, можна відповідним рейдом чітко виявити велику кількість адміністративних правопорушень, фіксувати їх, після чого притягувати порушників до відповідальності». В управлінні муніципальної інспекції наполегливо просять тернополян утримуватись від розведення вогнищ і паління листя чи гілля. Спалювання сухої рослинності не лише є шкідливим та небезпечним, а й забороняється законодавством України, а за вказане правопорушення передбачена відповідальність у вигляді накладення штрафу від 170 до 340 грн., для посадових осіб – від 850 до 1190 грн.