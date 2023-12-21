Штраф за невидачу фіскального чеку

Упродовж листопада цього року працівниками відділу фактичних перевірок головного управління ДПС у Тернопільській області проведено 45 перевірок суб’єктів господарювання області, з яких у 21-му випадку встановлено невидачу розрахункового документа (не проведення через РРО/ПРРО). Очікувана сума штрафних (фінансових) санкцій — понад 2 мільйони гривень.

Також під час проведення фактичних перевірок суб’єктів господарювання виявлено 7 найманих осіб без належного оформлення трудових відносин та виплати роботодавцями доходів у вигляді заробітної плати без сплати податків до бюджету. Дві особи були оформлені в ході перевірки.

Головне управління ДПС у Тернопільській області вкотре нагадує та закликає суб’єктів господарювання, дотримуватися Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі громадського харчування та послуг», Кодексу законів про працю України, а також інших норм податкового законодавства України.

Порушення законів завдає фінансової шкоди не лише платнику, а й економіці в цілому, а також соціальному захисту працівників.

Фото пресслужби ГУ ДПС у Тернопільській області