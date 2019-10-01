У Тернополі курсуватимуть 20 великих автобусів

Через кілька місяців Тернополем курсуватимуть 20 великогабаритних автобусів громадського транспорту. Студенти і школярі зможуть пересуватися в них безкоштовно. Також мерія оголосила новий тендер на закупівлю додаткових автобусів, щоб закінчити створення єдиної комунальної транспортної компанії. На останній сесії міської ради Тернополя депутати виділили управлінню транспорту 4,6 млн гривень на придбання нових автобусів для створення єдиної комунально-транспортної компанії. Також за виділені кошти придбають два нових тролейбуси. Детальніше про закупівлю нових автобусів розповів міський голова Сергій Надал. «Для того, щоб замінити застарілі маршрутки на нові комфортні автобуси MAN A21, КП «Тернопільелектротранс » закупило 8 таких транспортних засобів. Усі вони курсують маршрутом «1А». Через кілька місяців ми отримаємо ще 12 нових автобусів, які виконуватимуть перевезення, — каже міський голова Сергій Надал. — Загалом у місті працюватимуть 20 одиниць нового громадського транспорту». Також міський голова повідомив про новий тендер на закупівлю автобусів. «Ще в лютому ми планували закупити 100 нових автобусів. Однак, на жаль, не відбувся тендер. Тому цей процес затягнуся. Мерія оголосила новий тендер і сподіваємося, що нам вдасться закупити нові автобуси до кінця року», — сказав Сергій Надал. Міський голова запевнив, що школяр і й студенти зможуть користуватися новим транспортом безкоштовно, маючи учнівську або студентську картку тернополянина. Нагадаємо, важливою складовою транспортної реформи Тернополя є закупівля для міста великих сучасних автобусів на заміну старим малим маршруткам. Великі автобуси вже довели свою ефективність на вулицях Тернополя. Вони екологічно безпечні, відповідають стандартам «Євро-5». Автобуси є комфортними для пасажирів похилого віку, людей з інвалідністю та батьків з дитячими візочками. Процес дуже тривалий у часі. Адже закуплені у Європі автобуси повинні пройти всі процедури розмитнення та легалізації. Крім того, на етапі пошуку робиться відбір машин одного типу та однієї фірми, щоб ефективніше проводити ремонти й експлуатаційне обслуговування. Для того, щоб придбати якісну і не дорогу техніку, та ще й за кордоном, потрібен час. Але справа рухається вперед. Ймовірно, цьогорічний сезон — останній для застарілих, обридлих багатьом тернополянам «маршруток». Віра СОТНИК.