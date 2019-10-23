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У Тернополі сімейні лікарі виписали майже 70 тис. електронних рецептів

23.10.201923.10.2019Автор Вільне Життя
У Тернополі сімейні лікарі виписали майже 70 тис. електронних рецептів

В Україні, та в Тернополі, зокрема, триває реалізація Урядової програми реімбурсації лікарських засобів «Доступні ліки», відповідно до якої пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, діабетом другого типу та бронхіальною астмою можуть отримати 254 лікарських засобів безоплатно або з незначною доплатою.

У Тернополі від початку дії програми лікарями КНП «Центр первинної медико-санітарної до помоги» виписано уже близько 70-ти тис. електронних рецептів.

Нагадаємо, отримати електронний рецепт тернополяни можуть лише у сімейного лікаря, терапевта або педіатра, з яким у них підписана декларація.

Як отримати електронний рецепт

Спосіб 1:

– записатися на прийом до лікаря, з яким підписана декларація;

– на прийомі лікар перевіряє, чи вказаний у декларації номер мобільного телефону ще актуальний і належить пацієнту, після чого виписує рецепт в електронній системі охорони здоров’я;

– отримати смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці;

– піти у будь-яку зручну аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки», назвати працівнику аптеки номер рецепта та отримати необхідні ліки.

Спосіб 2, отримання електронного рецепту дистанційно:

– зателефонувати своєму сімейному лікарю;

– отримати смс з унікальним номером рецепта та кодом підтвердження;

– піти з цим електронним рецептом у будь-яку зручну аптеку, що бере участь у програмі «Доступні ліки», назвати працівнику аптеки номер рецепта з смс та отримати необхідні ліки;

– якщо необхідного препарату немає, пацієнт може піти в іншу аптеку і отримати ліки там.

Тернополяни, які ще не обрали лікаря, можуть підписати декларацію під час найближчого візиту у медичний заклад та одразу отримати електронний рецепт.

Список та місце знаходження аптек-учасниць Урядової програми реімбурсації “Доступні ліки” у м. Тернополі можна дізнатися на офіційному сайті НСЗУ.

матеріали ТМР