Укрзалізниця, Мінінфраструктури та ЄБРР підписали меморандум про співпрацю щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до IPO

АТ «Укрзалізниця» готуватиметься до виходу на IPO. Меморандум з приводу співпраці щодо підготовки АТ «Укрзалізниця» до первинного публічного розміщення підписали міністр інфраструктури Владислав Криклій, директор ЄБРР в країнах Східної Європи та Кавказу Маттео Патроне і від Укрзалізниці – голова правління Євген Кравцов і член правління Іван Юрик. Як зазначив Євген Кравцов, Укрзалізниця – перша державна компанія, яка готується вийти на IPO від України. «Досі українські компанії, які здійснювали первинний випуск акцій на фондових біржах, не позначали себе емітентами від України. Це був непрямий випуск акцій. Українські компанії виходили на IPO від Великої Британії, Нідерландів, Канади та інших країн. Укрзалізниця у взаємодії з акціонером – урядом країни – планує змінити status quo на ринку капіталу», – підкреслив Євген Кравцов. Він розповів, що Меморандум засвідчує спільне розуміння сторін щодо роботи відносно трансформації АТ «Укрзалізниця» та підготовки Товариства до початку потенційної процедури IPO, а також підтримку даної ініціативи з боку ЄБРР та МІУ. «Цей фінансовий механізм – продаж акцій на фондовій біржі – дозволить компанії залучити кошти з ринку капіталу на більш вигідних умовах, ніж, наприклад, на умовах класичного кредитування, а також відкриє додаткові можливості для якісної трансформації компанії. Інвестиції необхідні для реалізації стратегічних проектів, розвитку залізничної галузі в цілому. Ключова перевага виходу на IPO також у тому, що підвищиться прозорість самої компанії, оскільки – це обов’язкова вимога», – розповів Євген Кравцов. За словами голови правління, підготовка та проведення ІРО АТ «Укрзалізниця» орієнтовно триватиме від 1 до 3 років, залежно від швидкості прийняття та імплементації рішень для законодавчого підґрунтя транзакції. «Тривалість процесу пов’язана з тим, що біржі висувають досить жорсткі критерії лістингу, а компанія повинна бути повністю готова до переходу в «публічний режим» та відповідати всім вимогам до прозорості та зрозумілості ведення бізнесу», – зауважив Євген Кравцов. На етапі підготовки до IPO необхідно визначити стратегію розміщення акцій та трансформації компанії, окреслити можливі варіанти пре-ІРО фінансування компанії ЄБРР, вибрати міжнародну фондову біржу, перелік необхідних законодавчих ініціатив, забезпечити відповідний документальний супровід, фіксацію довгострокових інвестиційних цілей компанії у відповідності до цілей Плану дій уряду за умови, якщо та коли компанія буде готова стати публічною та за умови прийняття відповідних рішень суб’єктами владних повноважень. Як зазначив Євген Кравцов, поточна потреба Укрзалізниці у капітальних інвестиціях у наступні 5 років становить майже 6 млрд дол. США, які, передусім, потрібні на модернізацію та оновлення рухомого складу – вагонів та локомотивів. «У наступні 5 років компанія планує самостійно згенерувати близько 2,2 млрд дол. США для інвестиційних цілей. Додатково, до 2 млрд дол. США Укрзалізниця може отримати від міжнародних фінансових інституцій за поточними та новими кредитними договорами. Від можливого ІРО очікується залучити загалом близько 3 млрд дол. США, що є близько половини потреби АТ «Укрзалізниця» у капітальних інвестиціях протягом наступних 5 років», – розповів Євген Кравцов. Довідка: Підготовка до виходу компанії на ІРО включає кілька етапів. На першому етапі відбувається вибір андерайтера – інвестиційного банку, який буде виводити компанію на публічний ринок; вибір міжнародної фондової біржі для розміщення акцій; юридичних радників для консультування та юридичного супроводу; аудитора, що відповідатиме за якість фінансової інформації та звітності; консультанта із зв’язків з громадськістю та інших, в залежності від конкретних цілей та умов розміщення. На другому етапі виробляється стратегія ІРО та відбувається структурування транзакції. На третьому етапі починається процедура Due Diligence – всебічний аналіз компанії, її фінансового стану та положення на ринку та відбувається узгодження майбутньої транзакції з регулятором та іншими державними інституціями. Також на цьому етапі формується проспект емісії, здійснюється детальна оцінка потенційної угоди, а також визначення особливостей маркетингової компанії. На четвертому етапі відбувається прайсинг транзакції за результатами road show, результатів due diligence, отримання узгодження регулятора, оцінки стану ринкового середовища так конкретних цілей компанії. Прайсинг відбувається прозоро та ринково – на міжнародній фондовій біржі за результатами взаємодії попиту та пропозиції широкого кола зацікавлених інвесторів. На п’ятому етапі – одразу після початку торгів – андерайтер здійснює заходи із стабілізації ціни з метою отримання найкращої цінової пропозиції та уникнення ринкових дисбалансів. На останньому етапі відбувається перехід до звичайної діяльності, коли думка інвесторів, фактично ціна компанії – починає базуватися не на обов’язкових даних щодо вимог біржового розміщення, а на конкретних фінансових результатах компанії, новинах про її стан та результати діяльності менеджменту. Повідомляє Укрзалізниця на офіційному сайті