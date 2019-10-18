Умови відправлення звітності поштою

Нагадування від головного управління ДПС у Тернопільській області. Про подачу платниками податків податкових декларацій, розрахунків, звітів.

Пунктом 49.3 статті 49 Податкового кодексу України встановлено, що податкова декларація, розрахунок, звіт подаються за вибором платника податків, якщо інше не передбачено Податковим кодексом, в один із таких способів:

а) особисто платником податків або уповноваженою на це особою;

б) надсилається поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення;

в) засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог законів України від 22 травня 2003 року за номером 851-IV «Про електронні документи та електронний документообіг» зі змінами та доповненнями та від 5 жовтня 2017 року за номером 2155-VIII «Про електронні довірчі послуги».

Необхідно також зазначити, що пунктом 49.4 згаданої статті 49 визначено, що платники податків, що належать до великих та середніх підприємств, подають податкові декларації контролюючому органу в електронній формі.

Податкова звітність з податку на додану вартість подається в електронній формі контролюючому органу всіма платниками цього податку.

При припиненні договору про визнання електронних документів із підстав, визначених законом, платник податків має право до складення нового договору подавати податкову звітність у спосіб, визначений підпунктами «а» і «б» пункту 49.3.

При надсиланні податкової декларації поштою, платник податку зобов’язаний здійснити відправлення на адресу відповідного контролюючого органу не пізніше ніж за п’ять днів до закінчення граничного строку подання податкової декларації, визначеного статтею 49 ПКУ (пункт 49.5).

Правила надання послуг поштового зв’язку затверджені постановою Кабінету міністрів України від 5 березня 2009 року за номером 270.

Відповідно до підпункту 2 пункту 42 цих правил на поштовому відправленні зазначається поштова адреса в такій послідовності:

— найменування вулиці (проспекту, бульвару, провулку), номер будинку, квартири;

— найменування населеного пункту, району, області;

— поштовий індекс;

— країна призначення.

Найменування відправника та адресата, їхні поштові адреси на поштовому відправленні, бланку супровідної адреси, бланку поштового переказу пишуться розбірливо чорнилом чи кульковою ручкою (крім червоного, жовтого та зеленого кольорів) або друкуються (перший абзац пункту 46 правил).

Внутрішні поштові відправлення з позначкою «Звіт» (листи та бандеролі з оголошеною цінністю, посилки) подаються для пересилання лише з описом вкладення (пункт 60 правил).

А згідно з пунктом 61 при прийманні внутрішніх поштових відправлень з оголошеною цінністю з описом вкладення бланк опису заповнюється відправником у двох примірниках. Працівник поштового зв’язку повинен перевірити відповідність вкладення опису, розписатися на обох його примірниках і проставити відбиток календарного штемпеля. Один примірник опису вкладається до поштового відправлення, другий видається відправникові.

Пунктом 73 правил визначено, що під час приймання для пересилання письмової кореспонденції на адресному боці кожного поштового відправлення проставляється відбиток календарного штемпеля.

Дата відбитку календарного штемпеля маркувальної машини повинна відповідати даті подання письмової кореспонденції для пересилання. Якщо на письмовій кореспонденції, поданій для пересилання, відсутній відбиток календарного штемпеля або зазначена дата не відповідає даті подання її для пересилання, поштові відправлення повертаються відправникові для відповідного оформлення.

Проставлення календарного штемпеля не є обов’язковим для письмової кореспонденції, що оплачується з використанням відбитків маркувальних машин, відбитків про оплату, нанесених друкарським чи іншим способом, пересилається за договірними тарифами, якщо на відбитках та поштових відправленнях зазначено найменування оператора поштового зв’язку, дату та об’єкт поштового зв’язку місця приймання.

Пунктом 49.6 статті 49 Податкового кодексу визначено, що в разі втрати або зіпсуття поштового відправлення чи затримки його вручення контролюючому органу з вини оператора поштового зв’язку, такий оператор несе відповідальність відповідно до закону. У такому разі платник податків звільняється від будь-якої відповідальності за неподання або несвоєчасне подання такої податкової декларації.

Платник податків протягом п’яти робочих днів із дня отримання повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення зобов’язаний надіслати поштою або надати особисто (за його вибором) контролюючому органу другий примірник податкової декларації разом із копією повідомлення про втрату або зіпсуття поштового відправлення.

Незалежно від факту втрати або зіпсуття такого поштового відправлення чи затримки його вручення платник податків зобов’язаний сплатити суму податкового зобов’язання, самостійно визначену ним у такій податковій декларації, протягом строків, установлених Податковим кодексом (пункт 49.7 статті 49 ПКУ).

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області