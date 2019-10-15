Волейболісти — на п’єдесталі

Наприкінці минулого тижня у Вінниці вперше відбулися Всеукраїнські змагання збірних фізкультурників міських об’єднаних територіальних громад. Організували старти Міністерство культури, молоді та спорту України, Національний олімпійський комітет України, Асоціація об’єднаних територіальних громад України і всеукраїнське ФСТ «Колос».

Під час змагань із футзалу, волейболу, гирьового спорту, настільного тенісу, шахів і шашок свою майстерність продемонстрували прихильники здорового способу життя із шістнадцяти об’єднаних територіальних громад нашої держави. Серед них — і фізкультурники Теребовлянської міської ОТГ.

Виступили наші земляки успішно. В трьох із чотирьох індивідуальних турнірів пробилися до п’ятірок найкращих. Четвертими фінішували гирьовик Петро Пігович і шашкістка Діана Бабин, п’ятим — шахіст Іван Войтович.

А в одному, за вибором, командному теребовлянським волейболістам виявилося під силу піднятися на п’єдестал пошани. Насамперед завдяки вдалому виступу в груповому турнірі, в якому підопічні Михайла Туркули здолали команди Вижницької ОТГ Чернівецької (2:1), Соколівської ОТГ Кіровоградської (2:0) і Мостиської ОТГ Львівської (2:0) областей. На жаль, у вирішальному поєдинку за титул переможця сильнішими були волейболісти Лиманської ОТГ Донецької області, залишивши команду Теребовлянської міської ОТГ на другому місці.

Команду волейболістів нагородили кубком, а гравців Михайла Кобеля, Миколу Філіца, Руслана Оскоріпа, Володимира Тичинського, Валентина Куцла, Віктора Туркулу, Ярослава і Тараса Савківих — медалями й дипломами.

Успішно виступили наші земляки і в суперечці збірних. Набравши 27 залікових балів, у загальному заліку фінішували шостими, лише за додатковими показниками поступившись п’ятою позицією Коломийській ОТГ Івано-Франківської області.

Тернопільська територіальна організація ВФСТ «Колос», учасники змагань щиро дякують за допомогу у відрядженні команди голові Теребовлянської міської ОТГ Сергієві Поперечному. А за хороше проведення змагань — голові ВФСТ «Колос» Олександрові Мендусю і керівникові Вінницької територіальної організації товариства Сергієві Татусяку.

Г. ГУНТІК,

голова Тернопільської територіальної організації ВФСТ «Колос».

На фото: вгорі волейболісти Теребовлянської міської ОТГ — срібні призери всеукраїнських змагань; збірна нашої ОТГ під час святкового обіду і… на церемонії урочистого відкриття; четверте місце в турнірі із шашок виборола Діана БАБИН, а головному тренерові «Галичанки-ТНЕУ-Гадз» й уродженцю Деренівки Вікторові Туркулі і нині під силу підняти м’яча з підлоги.

Фото з архіву автора