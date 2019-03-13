Головне не перемога, а — участь

Нещодавно Ворохта Івано-Франківської області знову гостинно приймала учасників Всеукраїнських сільських спортивних ігор. Цього разу змагалися активісти громадської організації «Всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство «Колос».

До програми стартів увійшли турніри з волейболу, настільного тенісу, шахів і шашок. Збірна сільських фізкультурників Тернопільщини в складі Володимира Стирчака, Ігоря Кульки, Антона Кузика, Миколи Хомецького, Івана Кульбіцького, Анатолія Малищика, Галини Здоровцової, Володимира Лесіва та Ігоря Трояна взяла участь у двох із них. Вправним майстром малої ракетки зарекомендував себе директор Гусятинської ДЮСШ Ігор Троян, який виборов шосте місце.

А ось у волейбольному турнірі пробитися до стадії плей-оф нашим землякам не пощастило. В напруженій боротьбі поступилися своїм суперникам по відбірковій групі з Миколаївської (0:2) і Львівської (1:2) областей.

Усього ж у змаганнях узяли участь збірні шістнадцяти територіальних організацій «Колоса».

Г. ГУНТІК.

На фото: збірна сільських фізкультурників Тернопільщини на фоні мальовничої Ворохти.

Фото Володимира СТИРЧАКА та Ігоря ТРОЯНА

