з 14 жовтня, тролейбус №1 курсуватиме за новим маршрутом.

Різне, Тернопільз 14 жовтня, тролейбус №1 курсуватиме за новим маршрутом.14.10.201914.10.2019Автор Вільне ЖиттяНагадаємо, на прохання тернополян, відтепер новий маршрут забезпечить транспортне сполучення між центральним ринком та масивом «Східний». Зокрема, тролейбус №1 курсуватиме за маршрутом «Ринок – вул. О. Довженка»: Живова – Князя Острозького – Пирогова – Гоголя – Степана Бандери – Слівенська – Лесі Українки – Протасевича – О.Довженка – Лесі Українки – Слівенська – Степана Бандери – Руська – Князя Острозького – Шептицького – Живова. Повідомляє ТМР