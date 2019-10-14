Різне, Тернопіль

з 14 жовтня, тролейбус №1 курсуватиме за новим маршрутом.

14.10.201914.10.2019Автор Вільне Життя
з 14 жовтня, тролейбус №1 курсуватиме за новим маршрутом.

Нагадаємо, на прохання тернополян, відтепер новий маршрут забезпечить транспортне сполучення між центральним ринком та масивом «Східний».

Зокрема, тролейбус №1 курсуватиме за маршрутом «Ринок – вул. О. Довженка»: Живова – Князя Острозького – Пирогова – Гоголя – Степана Бандери – Слівенська – Лесі Українки – Протасевича – О.Довженка – Лесі Українки – Слівенська – Степана Бандери – Руська – Князя Острозького – Шептицького – Живова.

Повідомляє ТМР