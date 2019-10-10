За продаж цигарок неповнолітнім позбавили ліцензій

На території Тернопільської області здійснюють діяльність вісім підприємств — виробників підакцизної продукції, які є платниками акцизного податку до Державного бюджету. Впродовж січня-вересня 2019 року вони сплатили 27,9 мільйона гривень акцизного податку.

Зокрема, від виробництва горілчаної продукції до казни надійшло 11,5 мільйона, від виробництва пива — 15,2 мільйона, переобладнання транспортних засобів — 1,2 мільйона гривень.

У січні-вересні цього року надходження акцизного податку з роздрібного продажу підакцизних товарів склали 76 мільйонів гривень, що на 6,1 відсотка більше очікуваного. Відтак місцеві бюджети додатково отримали 4,4 мільйона гривень цього платежу.

Упродовж дев’яти місяців 2019 року податківці Тернопільщини провели 188 перевірок суб’єктів господарювання, які здійснюють роздрібну торгівлю алкогольними напоями та тютюновими виробами. До порушників застосували фінансові санкції на суму 2,8 мільйона гривень.

Після перевірок встановлено 191 порушення Закону України «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів». У 101-му випадку торгували алкогольними напоями за цінами, нижчими від встановлених мінімальних оптово-відпускних або роздрібних цін, а в 22-х — здійснювали роздрібну торгівлю тютюновими виробами поштучно.

Із початку року анульовано 230 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 214 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами. За продаж тютюнових виробів особам, які не досягли вісімнадцяти років, позбавлено ліцензій 13 суб’єктів господарювання.

На початок жовтня є 4583 діючі ліцензії. З них 2515 ліцензій на право здійснення роздрібної торгівлі алкогольними напоями та 2068 — на право здійснення роздрібної торгівлі тютюновими виробами.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області