Змагалися ветерани

Погожої суботньої днини наприкінці минулого тижня спортивний зал Гусятинської ДЮСШ уже втретє щиро приймав гостей, які приїхали на ветеранський волейбольний турнір. Змагання приурочені Покрові Пресвятої Богородиці, Дню захисника України, Дню Українського козацтва і Дню створення УПА.

Церемонію урочистого відкриття розпочали вихованці Гусятинського центру культури і дозвілля. Юні патріоти виступили з прекрасними художніми номерами. А з вітальними словами до волейболістів із Сокаля на Львівщині, Чемерівців Хмельницької області, Копичинців і господарів майданчика звернулися начальниця відділу освіти, сім’ї, молоді та спорту селищної ради Ольга Туткалюк, заступник голови районної ради Василь Охота, директор комунального підприємства «ФСТ «Колос —спорт для всіх» Антон Кузик і директор селищної ДЮСШ Ігор Троян.

Далі, звісно, були захопливі поєдинки. Титул переможців удруге завоювали ветерани із Сокаля. Гусятинці посіли почесне друге місце, а їхні земляки з Копичинців фінішували третіми. Лауреатів нагородили кубками, медалями і грамотами.

Комунальне підприємство «ФСТ «Колос — спорт для всіх» щиро дякує за співпрацю і допомогу в проведенні традиційного турніру обласному центрові фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх», профільному відділові селищної ради, Гусятинській газокомпресорній станції, керівникові місцевого осередку НОК України в Гусятинському районі Володимирові Будзінському.

Фото з архіву Антона КУЗИКА