Більше очікуваного

Упродовж січня-жовтня 2019 року до місцевих бюджетів Тернопільщини надійшло 106 мільйонів 775,4 тисячі гривень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки. Про це повідомили в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Очікувані надходження перевершені на 22 відсотки. Тобто територіальні громади додатково отримали 19,3 мільйона гривень. Порівняно ж з аналогічним торішнім періодом приріст склав 37,7 відсотка чи 29,2 мільйона.

Понад шістдесят відсотків сплатили юридичні особи. Вони перерахували до місцевих скарбниць 64 мільйони 262 тисячі гривень податку на нерухоме майно. Надходження аналогічного торішнього періоду перевищені на 14,8 мільйона, а очікувані — на 12,9 мільйона.

Фізичні особи спрямували до бюджетів територіальних громад 42 мільйони 513,3 тисячі гривень — на 17,6 відсотка більше прогнозованого. Відтак додатково надійшло 6,4 мільйона гривень. Порівняно з січнем-жовтнем 2018 року надходження податку на нерухоме майно зросли на 14,4 мільйона гривень або на 51,4 відсотка.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області