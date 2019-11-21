Фаворити позицій не здають

Минулої неділі в пресклубі «Вільного життя плюс» на вулиці Гетьмана Сагайдачного, 9 у Тернополі відбувся традиційний осінній турнір зі швидких шахів серед передплатників газети. На старт вийшли тридцять прихильників древньої гри й найбільш популярного в краї часопису.

Перед початком змагань присутні хвилиною мовчання вшанували пам’ять свого старшого побратима Івана Степановича Вовчишина, який нещодавно відійшов у вічність. Кандидат у майстри спорту, суддя національної категорії і давній шанувальник «ВЖ плюс» Іван Степанович Вовчишин, до речі, брав участь у всіх попередніх турнірах на призи газети.

А вже зі стартовим вмиканням годинників у турнірі за швейцарською системою в дев’ять турів із 15-хвилинним контролем часу стало зрозуміло, що боротьбу за місце в чільній трійці поведуть майстри спорту Ігор Бабій із Тернополя, Олег Поліщук зі Старокостянтинова на Хмельниччині і кандидат у майстри Богдан Мазурчак із Тернополя. Проте була, як зазвичай, ще й група шахістів, які здатні будь-якому з них поставити «підніжку». Мова про Сергія Крисоватого, Віталія Карпу, Ігоря Чайку.

Так, зрештою, і сталося. У восьмому турі Віталій Карпа, граючи чорними, в гострому варіанті староіндійського захисту зупинив Олега Поліщука — нічия. Що в підсумку відсунуло майстра із сусідньої області на третє місце — 7,5 очка з дев’яти можливих.

А перше-друге місця розділили Богдан Мазурчак та Ігор Бабій, які набрали на пів очка більше. За додатковими показниками переміг Богдан Мазурчак! Четвертий же і п’ятий призи дісталися тернопільським шахістам Ігореві Чайці і Віталієві Карпі. Відзнаку ж за найкращий результат серед ветеранів заслужено отримав Петро Монько із Збаража — п’ять із дев’яти можливих балів.

На завершення всі учасники вкотре щиро подякували організаторам за чудовий турнір, в якому із задоволенням беруть участь.

Уже наступної неділі, 24 листопада, за нагороди аналогічного осіннього турніру зі швидких шахів змагатимуться діти передплатників «ВЖ плюс» віком до чотирнадцяти років. Умови участі ті ж самі, що й для дорослих. Реєстрація учасників — із десятої ранку, початок турніру — о 10 годині 45 хвилин.

На фото: під час традиційного осіннього турніру передплатників «ВЖ плюс» зі швидких шахів; лауреати змагань: найкращий серед ветеранів Петро МОНЬКО; у нижньому ряду — Богдан МАЗУРЧАК і Олег ПОЛІЩУК, у верхньому — Ігор ЧАЙКА та Ігор БАБІЙ.

Фото Василя БУРМИ