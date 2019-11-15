Хто винен у тому, що Гаївський міст так повільно будують?

БУДІВНИЦТВО НОВОГО ГАЇВСЬКОГО ШЛЯХОПРОВОДУ ТРИВАЄ, НЕЗВАЖАЮЧИ НА ВІДСУТНІСТЬ ФІНАНСУВАННЯ З ЦЕНТРАЛЬНОГО БЮДЖЕТУ ТА РЕГУЛЯРН І ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ ВЕЛИКОГАБАРИТНИМ ТРАНЗИТНИМ ТРАНСПОРТОМ, ДТП. ВНАСЛІДОК ЦЬОГО ЗНИЩУЮТЬСЯ ОБМЕЖУВАЧІ РУХУ, ВСТАНОВЛЕН І КОШТОМ ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ГРОМАДИ. Гроші на ремонт мосту виділяють лише з місцевого бюджету Гаївський міст є одним з найбільших інфраструктурних проєктів Тернопільської області. Це міст стратегічного державного значення, оскільки через нього проходять міжнародні транспортні коридори. Тобто цей масштабний проєкт потребує державної фінансової підтримки. На будівельні роботи необхідно понад 205 мільйонів гривень. Однак досі всі роботи здійснювалися тільки за рахунок бюджету Тернополя. Для нашого міста ця сума непідйомна. Попередній прем’єр неодноразово обіцяв, що кошти закладені у Фонд регіонального розвитку. Але розпоряджалася цими коштами обласна держадміністрація, яка чомусь заблокувала виділення коштів на ремонт Гаївського мосту, незважаючи на те, що міст офіційно отримав статус об’єкта «надзвичайної ситуації». А це гарантує фінансування з державного бюджету. Питання про фінансування Гаївського мосту порушувалося й під час нещодавнього візиту в Тернопіль президента Укра їни. Наразі місцева влада чекає на реакцію нової влади й лише власними ресурсами продовжує ремонт мосту загальнонаціонального значення. Як ремонтують Гаївський міст? Від початку 2019 року депутати кілька разів вносили зміни до бюджету громади й спрямували загалом понад 16 млн грн на спорудження нового мосту. Працівники підрядної організації проводять там облаштування буронабивних паль і бетонування ростверки. Перед тим на цій ділянці відбулося перенесення газо- й електромереж, а також перепідключення нової водопровідної мережі. Як пояснили в мерії, відповідно до планів, відремонтований міст буде на кілька метрів вищим, аніж був до цього. Адже на цій ділянці спостерігається інтенсивний рух транспорту і трапляються неодноразові випадки ДТП. Тому міст забезпечуватиме кількарівневий проїзд. У результаті — буде виведено на різні рівні виїзди з вулиці Гайової та на об’їзній дорозі. Небезпека від руйнації Гаївського мосту Згадаймо трагедію в італійській Генуї, де обвалився міст і загинули десятки людей, у тому числі й українці. Там була схожа ситуація, коли з державного бюджету Італії не виділялися кошти на ремонт мосту. Місцева влада теж не починала ремонтні роботи за власні кошти. Міський голова Тернополя заявив, що не дозволить повторення в Тернополі «італійської катастрофи». «Ми не можемо допустити подібного в нашому місті. Тому, навіть попри повне ігнорування Києвом наших звернень, продовжуємо капітальний ремонт. Тернопільська міська рада вжила негайних заходів щодо недопущення виникнення будь-яких техногенних ситуацій», — зазначив мер Тернополя. Мерія закликає транзитних водіїв дотримуватися Правил дорожнього руху Незважаючи на ремонтні роботи та попереджувальні знаки, транзитний великогабаритний транспорт регулярно намагається «проскочити» Гаївським мостом. При цьому водії пошкоджують або знищують обмежувачі руху та нищать свої автомобілі. Тому мерія Тернополя закликає всіх водіїв великогабаритного транспорту дотримуватися Правил дорожнього руху та оминати міст, де ведуться ремонтні роботи. І звичайно, ми всі сподіваємося, що Київ нарешті виконає свої бюджетні зобов’язання і ремонт Гаївського мосту завершать швидко, й він буде відкритий для руху всього транспорту зі всієї України. Тарас СМОЛІЙ.