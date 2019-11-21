І як тільки вам, бухгалтери, голова не закрутиться!

Підпунктом 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Податкового кодексу України передбачено, що платником акцизного податку є особа (у тому числі юридична особа, що веде облік результатів діяльності за договором про спільну діяльність без створення юридичної особи), яка реалізує пальне або спирт етиловий. Про це нагадали в головному управлінні ДПС у Тернопільській області.

Відповідно до першого абзацу пункту 2 розділу І Порядку заповнення та подання декларації акцизного податку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 23 січня 2015 року за номером 14, особи, визначені статтею 212 Кодексу платниками акцизного податку, складають і подають декларацію акцизного податку.

А, згідно з пунктом 2 розділу ІІ порядку, декларація складається, зокрема, із загальної частини, що містить необхідні обов’язкові реквізити платника, шести розділів, що складаються платниками залежно від виду підакцизних товарів, додатків, що містять розрахунки для обчислення суми податку залежно від виду встановлених ставок акцизного податку.

Платником заповнюються лише відповідний розділ і додатки до декларації, які відповідають видам господарської діяльності і підакцизних товарів (продукції). Якщо ж, згідно зі статтею 212 Кодексу, він одночасно є платником акцизного податку за різними видами господарської діяльності, то ця стаття зобов’язує подати одну декларацію з відповідними розділами та додатками до неї.

Платник зобов’язаний подавати декларацію за кожний звітний (податковий) період незалежно від того, чи провадив господарську діяльність у цьому періоді, чи ні.

Згідно з пунктом 5 розділу ІV згаданого порядку платниками, визначеними підпунктами 212.1.1 і 212.1.15 пункту 212.1 статті 212 Кодексу, які здійснюють реалізацію пального в розумінні другого абзацу його підпункту 14.1.212 пункту 14.1 статті 14, заповнюється розділ В декларації — «Податкові зобов’язання з реалізації пального».

Об’єкт оподаткування для зазначених платників акцизного податку виникає у випадку, визначеному в підпункті 213.1.12 пункту 213.1 статті 213 Кодексу. Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального здійснюється в додатку 1 прим.1 «Розрахунок суми акцизного податку з реалізації пального» згідно з тим же підпунктом 213.1.12 до декларації.

Додаток 1 прим.1 заповнюють усі платники акцизного податку з реалізації пального (в тому числі виробники). Дані заносяться за акцизними складами/акцизними складами пересувними із зазначенням їх унікального номера в розрізі товарів (продукції) за кодами згідно з УКТ ЗЕД.

Додаток 9 «Заява про порушення особою, яка реалізує пальне або спирт етиловий, порядку заповнення та/або порядку реєстрації акцизної накладної/розрахунку коригування» —подається в разі допущення особою, яка реалізує пальне, помилок при зазначенні обов’язкових реквізитів акцизної накладної, передбачених пунктом 231.1 статті 231 Податкового кодексу, та/або порушення особою, яка реалізує пальне, граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі акцизних накладних акцизної накладної та/або розрахунку коригування.

Додаток 13 «Інформація про повітряні судна, які були заправлені, та про обсяги бензинів авіаційних або палива для реактивних двигунів, використані для заправлення таких суден», яка надається згідно з підпунктом 229.8.10 пункту 229.8 статті 229 розділу VI Кодексу» — подається суб’єктами господарювання, які на умовах, визначених пунктом 229.8 статті 229 Податкового кодексу, здійснюють авіапаливозабезпечення згідно з чинним сертифікатом на відповідність вимогам авіаційних правил України щодо здійснення наземного обслуговування.

Фото сектору комунікацій ГУ ДПС у Тернопільській області