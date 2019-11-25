Інспектори з паркування винесли у Тернополі понад 4600 постанов

З 4 лютого інспекторами з паркування здійснюється патрулювання на вулицях Тернополя з метою виявлення та фіксації порушень правил зупинки, стоянки та паркування транспортних засобів.
Станом на 25 листопада інспекторами з паркування винесено понад 4600 постанов про порушення правил паркування транспортних засобів, 79% з яких уже сплачені правопорушниками. Відтак, близько 1 млн. гривень надійшли в бюджет міста (громади).
Найбільше порушень у сфері паркування транспортних засобів зафіксовано на бульв. Т. Шевченка – вул. Князя Острозького – 1018 порушень, а також порушення виявлені на вулицях: Пирогова, Митрополита А. Шептицького, Живова, Оболоня, Грушевського, Білогірська, 15 квітня та інших.
Постанови, які не оплачуються у вказані терміни, направляються у відповідні органи Територіальних управлінь юстиції для примусового стягнення штрафів у подвійному розмірі.
До слова, у Тернополі також проводяться роботи з облаштування арештмайданчика на вул. Бережанській з метою організації роботи з евакуації транспортних засобів, які створюють суттєві перешкоди для руху у відповідності до ч.3 ст.122 КУпАП. На даний момент
Нагадаємо, інформацію про автомобіль та обставини, під час яких інспекторами з паркування було винесено постанову, можна дізнатися на порталі http://inspector.rada.te.ua/ у розділі “Постанови”, ввівши номер постанови та номер транспортного засобу.