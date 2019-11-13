Кодування телеканалів супутникового телебачення. Найголовніші питання

З початком інформування по національних каналах про кодування сигналу супутника 20.01.2020 року в мешканців області, які є користувачами супутникового телебачення, виникає безліч питань. Щоб відповісти на них, ми звернулись до представника найбільшого телеком-провайдера області – компанії «Біттернет». Надаємо коротке інтерв’ю з керівником відділу маркетингу Мар’яною ВОНС.

– Для початку, пані Мар’яно, що таке кодування телеканалів на супутнику і чим воно загрожує користувачам цієї послуги в області?

– Кодування телеканалів – це закритий доступ до його трансляції на супутнику у відкритому (вільному) форматі. Тобто, якщо Ви раніше могли переглядати телебачення через супутникову тарілку – тепер такого доступу у Вас більше не буде. Зокрема, йде мова про кодування каналів таких медіагруп як, «1+1 Media», «Inter Media Group», «StarLightMedia», «Медіа група Україна».

– На коли заплановано кодування каналів на супутнику?

– Оголошено дату 20 січня 2020 року.

– Що робити глядачам супутникового телебачення, щоб продовжувати переглядати українські телеканали?

– Для того щоб продовжити переглядати улюблені телеканали, Вам необхідно звернутись до офіційного провайдера компанії «Біттернет» і підключити послугу Інтернет-Телебачення WEB TV.

– Що ж таке Інтернет-Телебачення WEB TV?

– Це нова, ексклюзивна послуга від компанії «Біттернет», що дозволяє абонентам переглядати більш як 100 телеканалів з кращим контентом. Зручність підключення Інтернет-Телебачення WEB TV полягає в тому, що вона надається через інтернет-кабель, який вже є у більшості користувачів послуг нашої компанії. Також ми надаємо приставку для перегляду Інтернет-Телебачення на телевізорі, якщо він не підтримує функції Android TV. Для перегляду на інших пристроях достатньо скачати додаток Columbus WEB TV для Android чи IOS на сайті https://columbus.te.ua/, ввівши номер абонентського договору для активації. Послуга доступна безкоштовно в тестовому режимі протягом 30-ти днів.

– Чому ж варто обрати саме ваше телебачення? Чим здивуєте споживачів?

– Інтернет-Телебачення – це цифрове телебачення, яке гарантує високу якість зображення та звуку. В пакеті понад 100 тематичних каналів: пізнавальні, спортивні, фільмові, інформаційні, дитячі, розважальні та музичні, які зможуть задовольнити всі Ваші вимоги.

Також нашими перевагами для абонента є:

– WEB TV можна переглядати одночасно на 4-х пристроях (телевізори, планшети, телефони).

– Особистий кабінет користувача для контролю за витратами.

– Цілодобова технічна підтримка 24/7.

– Зручність оплати послуг Інтернет + WEB TV єдиним платежем через наш сайт за допомогою платіжної системи.

– Пауза прямого ефіру до 30-ти хвилин.

– Акційні пропозиції та безкоштовне обладнання для перегляду телебачення.

– Простота в підключенні – Ви зможете переглядати телебачення по тому ж самому кабелю, через який отримуєте інтернет.

– Приставка для WEB TV зробить з Вашого телевізора smart-телевізор.

Рекомендуємо не чекати до останнього моменту відключення супутникового телебачення. Скористайтесь можливістю підключити акційні пропозиції від «Біттернет» і переглядати кращі телеканали у хорошій якості в сімейному колі.

Для детальної інформації телефонуйте за вказаним номером безкоштовно: 0800-607-040 або залиште звернення через сайт – https://columbus.te.ua/.